Nowi agenci antenie Boomeranga. Ekipa "Agent Binky: Pets of the Universe"

Łukasz Szewczyk

• Kosmiczna organizacja dowodząca grupą domowych pupili opanuje antenę Boomeranga

• Załoga codziennie mierzy się z nowymi wyzwaniami i chroni swoją ludzką rodzinę

Mimo, że Binky wygląda jak zwyczajny kot, który mieszka na normalnym osiedlu, to rzeczywistość kształtuje się dla niego nieco inaczej. Bohater jest agentem prestiżowej agencji kosmicznej, a powierzane mu misje traktuje niezwykle poważnie. Czasem płaci za to najwyższą cenę - często jest to nawet zrezygnowanie z popołudniowej drzemki.Jako członek PURST - Pogromców Ufo Różnej Sierści i Typu, Binky codziennie bierze udział w akcjach specjalnych. Jego głównym zadaniem jest ochrona przemiłej rodziny - Dużego i Małego Człowieka. W ekscytujących misjach Agentowi pomagają niestrudzeni przyjaciele. Grupą PURST dowodzi sierżant Fluffy, który ma naprawdę duże doświadczenie w zapewnianiu ludziom bezpieczeństwa. Wesoły Gordon to nieco roztargniony psi współlokator, a jego nawyki często zadziwiają kosmicznych agentów. Z kolei żółw - Nola - urzeka wszystkich wdziękiem i dobrym sercem. Rybka o imieniu Loo potrafi dostrzec najmniejszy szczegół ze swojego akwarium. Bohaterowie zawsze mogą liczyć na pomoc sąsiadki Gracie, wysoko postawionej Kapitan, która z oddaniem i wytrwałością dąży do celu.Domowe podwórko to dla zwierzaków niezbadany ląd do odkrycia, a każde wyjście na zewnątrz skutkuje nową przygodą. Bohaterowie muszą mierzyć się z różnymi niebezpieczeństwami z kosmosu, by obronić swoich ludzi. Jedną z wielu misji będzie uratowanie ukochanej przytulanki Binky'ego - Teda, która przypadkowo utknęła w ogródku. Choć zadanie z pozoru wydaje się łatwe, będzie wymagało dużego zaangażowania wszystkich uczestników organizacji PURST.Premiera serialu "Agent Binky: Pets of the Universe" już w poniedziałek 18 maja o 15:00. Emisja od poniedziałku do piątku o 15:00 na antenie Boomeranga.