100 urodziny Jana Pawła II na antenach Telewizji Polskiej

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska uczci 100. urodziny Jana Pawła II

• Specjalna oferta programowa

Programy, filmy dokumentalne i fabularne, reportaże, rozmowy i zapisy pielgrzymek - ponad trzy tysiące materiałów z archiwów Telewizji Polskiej, a także zupełnie nowe filmy, spektakle i koncerty, to próba wszechstronnego ujęcia myśli Papieża, która wciąż inspiruje do dialogu i działania.W obliczu światowego kryzysu na aktualności zyskało przesłanie Karola Wojtyły, by "być bardziej, niż mieć". Film dokumentalnyw reżyserii Ewy Świecińskiej (TVP1, poniedziałek 18 maja, godz. 22.35) powstał w setną rocznicę urodzin Papieża Polaka. Autorzy filmu dowodzą, że Jan Paweł II był potężnym myślicielem-prorokiem. Do refleksji nad myślą Papieża zaproszono najwybitniejszych polskich ekspertów, m.in.: prof. Pawła Skibińskiego, prof. Antoniego Dudka, dr. Marka Kochana, dr. Pawła Rojka, prof. Dariusza Kosińskiego.Listy Jana Pawła II do mnicha benedyktyńskiego, o. Leona Knabita w dokumencie(premiera w TVP Historia, 17 maja, godz. 19.00) w reżyserii Justyny Syrek i Wojciecha Kursy to filmowa opowieść o poruszającej korespondencji, która trwała od początku pontyfikatu do śmierci Ojca Świętego. Jan Paweł II i Leon Knabit pisali do siebie o sytuacji w Polsce, w polskim Kościele, a także o zwykłych, codziennych sprawach.DokumentMacieja Czajkowskiego (TVP Historia, niedziela 17 maja, godz. 21.10) jest intymnym portretem Świętego Jana Pawła II, zapisem niepublikowanych wcześniej zdjęć i filmów z nieoficjalnych wyjazdów w góry, rozmów i spotkań Jana Pawła II.Kulisy życia i pontyfikatu Ojca Świętego przez lata dokumentował też watykański fotograf, Arturo Mari, którego dorobek przedstawia film dokumentalny Ewy Świecińskiej(TVP Historia, niedziela 17 maja, godz. 8.00; TVP Polonia, niedziela 17 maja, godz. 15.10).Wadowice i góry - bez nich nie można w pełni zrozumieć Ojca Świętego. Film dokumentalny w reżyserii Piotra Kota(premiera w TVP Historia, poniedziałek 18 maja, godz. 18.05; TVP Polonia, poniedziałek 18 maja, godz. 23:30) jest podróżą do Wadowic, rodzinnego miasta Papieża Polaka. Z kolei o miłości Świętego do Tatr opowiada, bogato ilustrowany archiwaliami, fragmentami poematu Tryptyk rzymski i muzyką ludowego zespołu Trebunie Tutki, dokument(TVP Historia, poniedziałek 18 maja, godz. 22.40).Liczne podróże Jana Pawła II przyniosły mu miano Papieża Pielgrzyma. Odbył ponad 100 pielgrzymek i odwiedził ponad 130 krajów. W filmie dokumentalnymPawła Kornobisa (TVP1, poniedziałek 25 maja, godz. 21:00) przedstawiciele różnych wyznań opowiadają o spotkaniach z Papieżem i emocjach, jakie im wtedy towarzyszyły.Fenomen pielgrzymek Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny oddaje filmw reżyserii Andrzeja Trzos-Rastawieckiego (TVP Kultura, poniedziałek 18 maja, godz. 7:30 i 16:55), pierwszy niezależny film PRL, dokumentujący podróż apostolską Ojca Świętego do Polski.Wpływ Jana Pawła II na losy świata pozostaje źródłem inspiracji dla ludzi filmu i teatru. Biografię Ojca Świętego prześledzimy w filmie fabularnymw reżyserii Johna Kenta Harrisona (TVP1, niedziela 17 maja, godz. 23.45; TVP Historia, poniedziałek 18 maja, godz. 20.20) z kreacją Johna Voighta w roli dorosłego Papieża.W dniu urodzin Karola Wojtyły zobaczymy premierę spektaklu Teatru TelewizjiPawła Woldana (TVP1, poniedziałek 18 maja, godz. 21:00) o drodze Karola Wojtyły do kapłaństwa. Z kolei(TVP Kultura, niedziela 17 maja, godz. 23.00) to telewizyjna wersja głośnego spektaklu Teatru Narodowego w Warszawie, która w komediowej konwencji pokazuje, jak pod wpływem wieści o pielgrzymce Papieża do kraju ludzie przewartościowują swoje dotychczasowe życie.Ważnym punktem obchodów będą. W przeddzień 100. urodzin Ojca Świętego odbędzie się msza św. w rodzinnej parafii Papieża pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach (TVP1, niedziela 17 maja, godz. 10.30). W dniu Jubileuszu TVP1 będzie transmitować z Watykanu mszę św. przy grobie Jana Pawła II pod przewodnictwem Papieża Franciszka I (TVP1, poniedziałek 18 maja, godz. 7.00). Tego samego dnia odbędzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (TVP3, poniedziałek 18 maja, godz. 17.00). Po mszy świętej TVP1 zaprasza na wyjątkowy koncert "Santo Subito - Prorok naszych czasów" z udziałem polskich gwiazd muzyki (TVP1, poniedziałek 18 maja, godz. 18.00). W niecodziennej, wirtualnej odsłonie towarzyszyć im będzie chór i orkiestra.W dzień urodzin Papieża Telewizja Polska zaprasza również na(TVP Kultura, poniedziałek 18 maja, godz. 18:25) w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej z Katowic i Chóru Polskiego Radia z Krakowa, zarejestrowany w Katedrze we Lwowie. Kulminacją obchodów jubileuszu 100. urodzin Świętego Jana Pawła II będzie specjalne, które wygłosi w Krakowie (TVP1, niedziela 17 maja, godz. 20:05).Dodatkowo z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Telewizja Polska przygotowała box z cyklem filmów dokumentalnych i broszurę z tekstami dedykowanymi Papieżowi Polakowi. Tytuł wydawnictwa oraz cyklu dokumentalnego to "Pielgrzym Miłości". Całość zostanie zaprezentowana jesienią na Targach Wydawnictw Katolickich.