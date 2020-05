"Truposze nie umierają", "Na ringu z rodziną", "Player One" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Truposze nie umierają", "Na ringu z rodziną", "Player One"

W sobotę(16 maja). "A kto umarł, ten nie żyje"; czyżby? Oto zmarli wstają z grobów i ruszają w świat. Jim Jarmusch, klasyk kina niezależnego, twórca "Inaczej niż w raju" i "Poza prawem", przedstawia wariację na temat horroru o zombie, odznaczającą się typowymi dla niego absurdalnym humorem i niespiesznym rytmem. W obsadzie m.in.: Adam Driver, Bill Murray, Tom Waits i Tilda Swinton.W niedzielny wieczór premiera filmu(17 maja). Z Ahmedem stało się coś złego. Ze zwyczajnego nastolatka zmienił się w islamskiego ekstremistę, który kroczy ścieżką świętej wojny. Czy zindoktrynowana i zabłąkana jednostka ma szansę wrócić na łono społeczeństwa? Na to pytanie próbują odpowiedzieć bracia Dardenne, mistrzowie filmowego realizmu. Ich ostatnie dzieło jest kolejnym artystycznym triumfem, wyróżnionym w Cannes nagrodą za reżyserię.Niedzielną Megapremierąbędzie film(17 maja). Wychowani w rodzinie związanej z wrestlingiem, Paige i jej brat Zak są podekscytowani, dostając od życia szansę wejścia w zawodowy krąg WWE. Kiedy tylko Paige zostaje zakwalifikowana do bardzo wymagającego programu treningowego, dziewczyna musi opuścić rodzinę i samotnie stawić czoło brutalnemu światu.Oparta na prawdziwej historii komedia o dziewczynie, która udowadnia, że trzeba wierzyć w swoje marzenia i nie bać się ryzykować.Premierowy weekend na antenachrozpocznie(16 maja, Cinemax 2). Pili (Bello Rashid) mieszka w na wiejskim obszarze Tanzanii, gdzie pracuje na polu za mniej niż 2 dolary dziennie, aby wyżywić dwójkę swoich dzieci. Jednocześnie za wszelką cenę stara się ukryć fakt, że jest nosicielką wirusa HIV. Gdy kobieta otrzymuje propozycję wynajmu stoiska na targu, desperacko robi wszystko, aby je zdobyć. Mając tylko dwa dni na złożenie depozytu, Pili musi podejmować coraz trudniejsze decyzje, które mogą mieć poważne konsekwencje. Ile kobieta będzie w stanie zaryzykować, żeby tylko zmienić swoje życie?Świetnie zagrany i zrealizowany dramat, którego bohaterką jest marząca o lepszym jutrze samotna matka dwójki dzieci, która ukrywa przed światem fakt, że jest nosicielką wirusa HIV.W niedzielę(17 maja, Cinemax). Rok 2045. Świat pogrąża się w chaosie. Wade Watts (Tye Sheridan), podobnie z resztą jak większość ludzi, czuje, że żyje wyłącznie kiedy ucieka do OASIS -- wirtualnego uniwersum, w którym jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Można tam podróżować, przeżywać przygody i być kimkolwiek się zapragnie. Po śmierci twórcy tego świata - ekscentrycznego geniusza Jamesa Hallidaya (Mark Rylance) - trwają poszukiwania jego godnego następcy. W tym celu zorganizowany zostaje trzyetapowy konkurs, w którym nagrodą są duże pieniądze i całkowita kontrola nad OASIS. Wade i jego przyjaciele bez wahania podejmują wyzwanie.Drugą premierą będzie(17 maja, Cinemax 2). Pewnej nocy przy straganie z hot dogami w fińskiej Laponii spotykają się Aurora (Mimosa Willamo) - uciekająca od związków niepoprawna imprezowiczka i pochodzący z Iranu Darian (Amir Escandari). Mężczyzna niespodziewanie prosi ją o rękę. Aby uzyskać azyl dla siebie i swojej córki musi poślubić Finkę. Kobieta odrzuca jego propozycję. Jednak po spotkaniu przeuroczej córki Dariana, za pewną opłatą, zgadza się jakoś pomóc. Aurora przedstawia mu wiele kobiet, ale w międzyczasie para zbliża się do siebie. Kiedy w końcu pojawia się idealna kandydatka na żonę, bohaterowie stają przed trudnym wyborem: udawać, że wszystko jest w porządku, czy wyjawić swoje prawdziwe uczucia.Darian ucieka przed śmiercią, a Aurora ucieka od miłości. Potrzebują się nawzajem, aby w końcu znaleźć upragniony spokój.