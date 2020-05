Eurowizja Junior 2020 w Polsce. TVP ogłasza logo i hasło

Łukasz Szewczyk

• 18 edycja Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2020 odbędzie się w Polsce

• TVP zaprezentowała hasło i logo konkursu

Po sukcesie 17. edycji Eurowizji Junior w Polsce i wygranej naszej reprezentantki, Viki Gabor, Europejska Unia Nadawców (EBU) powierzyła organizację 18. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior w roku 2020 Telewizji Polskiej.Hasło tegorocznej edycji -- nawiązuje do idei działania, jakie każdy z nas może podjąć dla dobra całego świata. Mówi o tym, że wszyscy jesteśmy wielką wspólnotą, do której każdy z nas może i powinien wnieść swój talent, umiejętności i pasję.- powiedział Maciej Łopiński, p.o. Prezesa TVP. -- podkreślił Maciej Łopiński., w specjalnym, wybranym przez Telewizję Polską studio, przeznaczonym do realizacji większych programów rozrywkowych.Telewizja Polska po raz pierwszy uczestniczyła w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w 2003 roku. Polska wzięła udział w konkursie sześciokrotnie - w 2016 roku powróciła do konkursu po 11-letniej przerwie. Polska zwyciężyła Eurowizję Junior dwa razy z rzędu: w 16. Konkursie Eurowizji Junior 2018 w Mińsku, gdzie zwycięstwo wyśpiewała Roksana Węgiel z utworem "Anyone I want to be", oraz w 17. Konkursie Eurowizji Junior w Gliwicach, gdy Wiktoria Viki Gabor wykonała utwór "Superhero", pokonując 18 pozostałych uczestników z Europy, Australii i Azji.