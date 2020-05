Marek Niedźwiecki (kolejny raz) odchodzi z radiowej Trójki

Łukasz Szewczyk

• Marek Niedzwiecki podjął decyzję o odejściu z radiowej Trójki

• Zamieszanie wokół "Listy Przebojów Trójki"

• Artyści rezygnuję ze współpracy z Polskim Radiem

Jako pierwszy o odejściu Marka Niedźwieckiego poinformował Zbigniew Preisner.- napisał na Facebooku kompozytor. Z kolei Polsat News poinformował, że legendarny dziennikarz muzyczny radiowej Trójki złożył w sobotę wypowiedzenie. Nie zostało ono jeszcze przyjęte przez władze Trójki.Przypomnijmy, że dziennikarz pierwszy raz żegnał się z radiową Trójką latem 2007, za poprzednich rządów PiS, po 25 latach pracy. -- tłumaczył na łamach Dziennika Gazety Prawne- napisał Niedźwiecki w autobiografii "Nie wierzę w życie pozaradiowe".Marek Niedźwiecki z radiową Trójką jest związany od 1982 roku. Po pierwszym odejściu z Trójki od 2008 roku prowadził audycje w Radiu Złote Przeboje. Do Trójki powrócił w 2010 roku."Lista Przebojów Trójki" to najbardziej rozpoznawalna audycja stacji, która ma wielu zagorzałych fanów. W miniony piątek (15 maja 2020 roku) Marek Niedźwiecki zaprezentowała najnowsze wyniki głosowania słuchaczy - na pierwszym miejscu znalazł się nowy utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", który zapowiada nowy album artysty (premiera zaplanowana na czerwiec). Piosenka krytykuje zachowanie władz. W szczególności wizytę Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu w święta wielkanocne, gdy dla innych obywateli Polski cmentarze były pozamykane przez epidemię koronaworisa.Dzień po emisji audycji władze państwowego Polskiego Radia podjęły decyzję o usunięciu wyników notowania, na szczycie którego znalazła się piosenka krytykująca prezesa PiS. Przestała działać cała strona internetowej kultowej audycji Trójki. Po krytyce opinii publicznej szef stacji wydał oświadczenie.- tłumaczy w o świadczeniu Tomasz Kowalczewski, dyrektor, redaktor naczelnyprogramu 3 Polskiego Radia.Głos w sprawie zabrała także szefowa Polskiego Radia, która w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową sytuację, podobnie jak szef Trójki, tłumaczy doszło do ingerencji w kolejność utworów. Zapewnia, że sprawa zostanie dogłębnie zbadana i wyjaśniona. Czy anulowanie notowania to efekt cenzury? -- tłumaczy Informacyjnej Agencji Radiowej Agnieszka Kamińska.Po całym zamieszaniu niektórzy artyści postanowili odciąć się od radiowej Trójki, wśród nich m.in. Organek czy Dawid Podsiadło.- napisał w mediach społecznościowych Dawid Podsiadło.