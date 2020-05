"W domu". Polski projekt filmowy HBO. Opowieści o niespodziewanym doświadczeniu izolacji

Łukasz Szewczyk

• Nowy polski filmowy projekt HBO Europe

• Kiedy ludzkość trwa w zamknięciu, sztuka nie zna granic i ograniczeń

• 16 filmowców. 14 historii. Czas zamknięcia i wielu ograniczeń.

Zaproszeni do projektu przez HBO Europe twórcy pracują nad swoimi filmami już od trzech tygodni, próbując na gorąco uchwycić wyjątkowość momentu, w jakim znalazła się ludzkość. W efekcie powstanie antologia 14 filmów, stworzonych w ramach artystycznego manifestu: filmy muszą dziać się tu i teraz, w czasie pandemii; nie mogą trwać dłużej niż 10 minut; wszystkie muszą uwzględniać wprowadzone na czas pandemii restrykcje; artyści muszą przygotować filmy samodzielnie w czasie 4 tygodni, mając pełną dowolność w kwestii formy i gatunku.- mówi Iza Łopuch, szefowa produkcji HBO Polska.- mówi Antony Root, EVP Programming and Production, HBO Europe. -i.W polskim projekcie HBO Europe udział biorą: Jacek Borcuch, Andrzej Dragan, Krzysztof Garbaczewski, Renata Gąsiorowska, Magnus von Horn, Paweł Łoziński, Jan P. Matuszyński, Tomek Popakul, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Skonieczny, Małgorzata Szumowska / Michał Englert, Mariusz Treliński, Anna Zamecka / Sung Rae Cho i Xawery Żuławski.Efekty pracy twórców będzie można obejrzeć już za kilka tygodni w HBO i HBO GO w Polsce, a także w innych krajach europejskich, w których dostępne jest HBO.