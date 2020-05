TVN szuka uczestników do nowego programu Doroty Szelągowskiej. Jak się zgłosić?

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN zapowiada nowy program, w którym Dorota Szelągowska będzie przeprowadzać całego domu lub mieszkania

• Trwają castingi do programu

Tym razem Dorota Szelągowska wraz ze swoją ekipą przeprowadzi metamorfozę całego lokum i to w ramach niespodzianki. Bohaterowie nowego programu będą zgłoszeni przez swoich bliskich w tajemnicy. O wymarzonym remoncie dowiedzą się dopiero na początku odcinka.TVN szuka szuka osób z całej Polski, które zasługują na nowy start. Znasz kogoś, kto na co dzień robi nadzwyczajne rzeczy i pomaga innym? A może jest obecnie w trudnej sytuacji życiowej i nie ma czasu albo środków na remont? Do programu można zgłosić każdego - członka rodziny, przyjaciela, współpracownika lub sąsiada. To będzie szansa na opowiedzenie jego niezwykłej historii i zmianę całego życia.Aby zgłosić się do programu należy nagrać krótki filmik, odpowiedzieć na kilka pytań i dołączyć zdjęcia mieszkania, które ma zostać wyremontowane. Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie tvn.pl w zakładce castingi.