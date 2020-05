Nowe sezony "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "The Voice Kids" w TVP2 . Startują castingi online

Łukasz Szewczyk

• TVP2 szuka uczestników do nowych edycji muzycznych programów "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "The Voice Kids"

• W tym roku uczestnicy mogą zgłaszać się wyłącznie internetowo

Właśnie ruszyły przygotowania do jedenastej edycji "The Voice of Poland", drugiej "The Voice Senior" i czwartej odsłony "The Voice Kids". W przeciwieństwie do poprzednich lat w tym roku nie odbędą się castingi stacjonarne. Do programów można zgłaszać się wyłącznie internetowo.Castingi online potrwają do końca maja 2020 roku. Aby się zgłosić należy wejść na stronę voicecasting.pl , wybrać program, w którym chce się wziąć udział i wysłać zgłoszenie - krótką ankietę dostępną na stronie oraz materiał wideo z nagranymi utworami. Po zakończeniu castingów, osoby, które zakwalifikują się do programu, zostaną poinformowane o tym drogą mailową lub telefoniczną.Do programu "The Voice of Poland" mogą zgłaszać się muzykalne osoby, które ukończyły 16. rok życia. "The Voice Senior" to program dla seniorów po 60. roku życia. Do "The Voice Kids" mogą się zgłaszać uzdolnione muzycznie dzieci w wieku 8-14 lat. W przypadku "The Voice" dla najmłodszych zgłoszenie muszą wypełnić rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka. Każda zgłaszająca się osoba powinna nagrać muzyczne występy z wykorzystaniem podkładu, akompaniamentu na pianinie bądź gitarze lub zaśpiewać a cappella. Ważne, aby nagrania nie były w żadnym stopniu edytowane za pomocą programów do obróbki dźwięku. Powinny być także pozbawione wszelkich efektów zmieniających głos.