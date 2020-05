Jesienią 9 edycja "MasterChef" w TVN. Ruszają castingi wirtualne

Łukasz Szewczyk

• TVN rozpoczyna poszukiwania kolejnego najlepszego kucharza amatora w Polsce.

• Z powodu epidemii wirusa castingi odbędą się wirtualnie

• Emisja nowej edycji zaplanowano na jesień 2020 roku

Magda Gessler, Ania Starmach i Michel Moran po raz dziewiąty szukać będą najlepszego kucharza-amatora w Polsce. Tylko najlepsi trafią do kuchni "MasterChefa", gdzie zawalczą o 100 tysięcy złotych, kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej i statuetkę 9. polskiego MasterChefa! Kto powtórzy sukces Grzegorza Zawieruchy, Damiana Kordasa i Oli Nguyen?W tym roku ze względów bezpieczeństwa castingi nie mogą odbyć się, jak do tej pory, w największych miastach w Polsce. Wszyscy chętni do udziału w "MasterChefie" mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy na oficjalnej stronie internetowej www.masterchef.tvn.pl . W ten sposób, nawet mimo dzielącej odległości, każdy będzie mieć szansę zaprezentować swój kulinarny talent. O udział w show może starać się każdy, kto ukończył 18 lat i gotuje amatorsko.Również widzowie będą mieli wpływ na wybór tegorocznych uczestników. Przez najbliższe trzy tygodnie, od poniedziałku do piątku na stronie programu zamieszczane będą nagrania z rozmów castingowych. Osoba, której film w danym tygodniu otrzyma najwięcej głosów, wygra udział w programie. Głosowanie będzie odbywało się jedynie w weekendy. Po jego zakończeniu, przez kolejny tydzień publikowane będą nowe nagrania. Tym samym wybranych zostanie trzech uczestników nadchodzącej edycji "MasterChefa". Dodatkowo, zdobywcy drugich i trzecich miejsc znajdą się na liście rezerwowej.