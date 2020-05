"Magia nauki" w MiniMini+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowy program MiniMini+

• "Magia Nauki" wprowadzi najmłodszych widzów w świat odkryć i zdumiewających eksperymentów.

Każdy z dwuminutowych odcinków serii poświęcony jest innej naukowej zagadce. Nawet dzieci wiedzą, że najlepszą formą zdobywania wiedzy jest nauka przez doświadczenie. Dokładnie ta myśl przyświecała twórcom tego inspirującego formatu.Co to jest ciekły azot, dlaczego sól jest słona, o co chodzi w tej całej aerodynamice czy akustyce, jak zmienić barwę roztworu czy zbudować sodowy wulkan...? To tylko część zagadek, na które mali naukowcy znajdą odpowiedzi w tej fascynującej serii, zrealizowanej przy współpracy MiniMini+ i Smart Kids Planet - Centrum Mądrej Zabawy, dla dzieci w wieku 0-10 lat.Prowadzący program, szalony naukowiec Fryderyk, w prosty sposób pokaże nie tylko jak przeprowadzić fascynujące eksperymenty ale przede wszystkim wyjaśni co wynika z ich efektów i to w naukowym znaczeniu.Emisje programu "Magia Nauki" są zaplanowane od 18 do 31 maja 2020 roku o godz. 8:10 i 17:25 na antenie MiniMini+.