Rozgrywki Rainbow Six Polish Masters na antenie Polsat Games

• Polsat Games rozszerza ofertę e-sportowych rozgrywek

• Stacja transmitować będzie największe rozgrywki Rainbow Six Siege w Polsce

Rainbow Six Polish Masters to oficjalne rozgrywki Ubisoft Polska o randze Mistrzostw Polski, które są kontynuacją Rainbow Six Masters League. Do turnieju przystąpią najlepsi zawodnicy w kraju, reprezentujący sześć zaproszonych organizacji i dwie, które awans uzyskały poprzez kwalifikacje.Wśród uczestników znaleźli się: AVEZ Esport, Izako Boars, Actina PACT, PRIDE, Invicta Gaming, Teetres SLAVGENT, .PS4 oraz Hummingbirds. Drużyny te rywalizację o mistrzowski tytuł rozpoczną od fazy grupowej w systemie ligowym, a zakończą na finałach, które w zależności od sytuacji panującej w Polsce, odbędą się w internecie lub w studiu telewizyjnym Polsat Games. Wezmą w nich udział cztery najlepsze zespoły, wyłonione po 14 dniach meczowych inauguracyjnego etapu. Pierwsza kolejka zmagań odbędzie się już 28 maja, a zwycięzcę sezonu poznamy 6 września.- mówi Ewa Czekała, szef programowy Polsat Games. -- mówi Kamil Ściana, Brand Manager CEE tytułu.Transmisja w Polsat Games i na kanale rainbow6pl na Twitch.tv dostępna będzie, a także w pierwszy weekend września, kiedy to poznamy ostateczną klasyfikację Rainbow Six Polish Masters.Do zwycięzców sezonu trafi połowa puli nagród, czyli 30 000 złotych. Wicemistrzowie otrzymają 15 000 złotych, zdobywcy trzeciego miejsca 7500 złotych, zaś czwartego 5000 złotych. Dodatkowo, najlepszy zawodnik turnieju otrzyma nagrodę w wysokości 2500 złotych.Rainbow Six Siege to gra z gatunku First Person Shooter (FPS), w której świat widzimy oczami kierowanego przez nas bohatera. Seria gier Rainbow Six powstała na motywach literatury jednego z najpopularniejszych pisarzy sensacyjnych - Toma Clancy'ego. W odróżnieniu od typowych "shooterów", wszystkie gry serii przywiązują olbrzymią wagę do taktyki i planowania misji. W Rainbow Six Siege rozgrywka wieloosobowa toczy się pomiędzy dwoma zespołami. Na początku gracze decydują, którą z funkcjonujących w realnym świecie jednostek antyterrorystycznych będą reprezentować. Do wyboru są między innymi amerykańska SWAT, brytyjska SAS czy rosyjska Specnaz. Każda z nich posiada indywidualne umiejętności oraz ekwipunek, na który składają się istniejące w rzeczywistości typy uzbrojenia. Rainbow Six Siege łączy więc najlepsze cechy dynamicznych "strzelanek" i symulatora pola walki.