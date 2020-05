Ekstraklasa wraca do Canal+ Sport: Lech kontra Legia, derby Pomorza. Plan transmisji TV

Łukasz Szewczyk

• W ostatni weekend maja piłkarska Ekstraklasa wraca zarówno na boisko, jak i antenę Platformy Canal+

• Hitem kolejki starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa

Powrót Ekstraklasy to przede wszystkim hitowe starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa, które odbędzie się już 30 maja. W pierwszym spotkaniu między tymi drużynami zwyciężyła jedenastka Aleksandara Vukovicia, pokonując przy ul. Łazienkowskiej "Kolejorza" 2:1. Zwycięstwo "Wojskowym" zapewnił, po dwóch minutach od wejścia na murawę, debiutujący wówczas w warszawskiej jedenastce Maciej Rosołek. Tym razem emocji również nie zabraknie.Nie mniej ciekawie będzie 31 maja w Krakowie, gdzie trzecia w tabeli Cracovia podejmie znajdującą się pięć pozycji niżej Jagiellonię Białystok. Podopieczni Michała Probierza tracą do lidera dziewięć punktów, więc jeśli chcą się włączyć do walki o tytuł Mistrza Polski, spotkanie z drużyną z Podlasia muszą wygrać i liczyć na potknięcie prowadzącej w stawce Legii Warszawa.Mimo że Arka Gdynia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, to w przypadku meczów derbowych nie należy się tym sugerować. Czy żółto-niebiescy, z nowym właścicielem, pod opieką nowego trenera, w tych nowych czasach zdołają spłatać figla odwiecznemu rywalowi na jego terenie? Derby Pomorza, czyli Lechia Gdańsk kontra Arka Gdynia już w niedzielę 31 maja.Plan transmisji PKO BP EkstraklasyPiątek (29 maja):• godz. 17.00:(Canal+ Sport)• godz. 20.00:(Canal+ Sport / Canal+ 4K)Sobota (30 maja):• godz. 14.40:(Canal+ Sport / nSport+)• godz. 17.00:(Canal+ Sport)• godz. 19.30:(Canal+ Sport / Canal+ 4K)Niedziela (31 maja):• godz. 12.10:(Canal+ Sport)• godz. 14.40:(Canal+ Sport)• godz. 17.00:(Canal+ Premium / Canal+ 4K)