Mystic Production zawiesza współpracę z radiową Trójką

Łukasz Szewczyk

• Deep Purple, Nicka Cave'a, Marillion czy Lao Che znikną z radiowej Trójki

• Wytwórnia Mystic Production zawieszają współpracę

Ten weekend jest bardzo smutny dla radiowej Trójki. Jak już informowaliśmy , z powodu ocenzurowania wyników "Listy Przebojów Trójki" decyzję o rozstanie się ze stacją podjął Marek Niedźwiecki. Od stacji odcinają się kolejni artyści (m.in. Dawid Podsiadło, Organek, zespół Raz, Dwa, Trzy, Daria Zawiałow czy Artur Rojek). To nie koniec.W niedzielę oświadczenie wydała wytwórnia muzyczna Mystic Production, która poinformowała o zakończeniu współpracy z radiową Trójką.- czytamy w oświadczeniu Mystic Production.Wytwórnia zaapelowała o nieemitowanie utworów jej artystów na antenie radiowej czasu do czasu. Decyzja obejmuje zarówno katalog artystów międzynarodowych (m.in. Deep Purple, Nick Cave, Skunk Anansie, Marillion, jak i polskich (Organek, Lao Che, Sorry Boys, Artur Andrus, Piotr Bukartyk).