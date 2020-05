Naziemna TV: Polsat najlepszy, TV Trwam do wymiany, HBO i NatGeo na multipleksie marzeń

Łukasz Szewczyk

• Blisko 3/4 widzów docenia kierunek zmian w naziemnej telewizji cyfrowej. W jej ofercie widzowie najwyżej oceniają Polsat i TVN, a najchętniej pozbyliby się TV Trwam i Polo TV, gdyby mogli je wymienić na inne stacje

• Multipleks marzeń Polaków otwierają HBO i NatGeo

Najwyżej oceniane kanały naziemne / Fot. Wavemaker

Multipleks marzeń naziemnych widzów / Fot. Wavemaker

Kanały, które widzowie najchętniej wymieniliby na inne / Fot. Wavemaker

72 proc. badanych pozytywnie postrzega kierunek zmian w ofercie naziemnej TV. To już trzeci rok z rzędu, gdy jej postrzeganie się poprawia - pokazuje Projekt Cyfrowizja V, cykliczne badanie agencji Wavemaker realizowane od 2014 r. Odsetek widzów zadowolonych z bezpłatnej TV wzrósł o 5 p. proc. w stosunku do poprzedniej fali badania z jesieni 2018 r.Najwyższe oceny w rankingu bezpłatnych stacji zdobył w tym roku Polsat, który wyprzedził TVN - lidera z poprzedniej edycji badania. Do top 10 najwyżej ocenianych kanałów w ofercie naziemnej TV nie załapały się główne anteny TVP - w ocenach widzów wyraźnie stracił w stosunku do 2018 r. TVP1, oceniany pozytywnie przez 51 proc. widzów (co plasuje stację między ATM Rozrywka a TVP Info).W naziemnej TV, mimo wysokich ocen, widzom wciąż brakuje filmów, dokumentów i seriali, mężczyźni zwracają też uwagę na deficyt sportu. Z tymi zapotrzebowaniami koresponduje lista najbardziej pożądanych kanałów w ofercie NTC.Multipleks marzeń Polaków otwierają HBO, National Geographic i Discovery, a czołówka kanałów zdominowana jest przez stacje filmowo-serialowe oraz stacje z segmentu factual.Gdyby uzupełnienie multipleksu miało się wiązać z koniecznością pozbycia dostępnych tam obecnie kanałów, polscy widzowie najchętniej porzuciliby Trwam, Polo TV, TVP ABC oraz TVP1. Kanały publicznego nadawcy to aż cztery z pierwszej dziesiątki stacji najczęściej wskazywanych jako te "do wymiany". Silną reprezentację w tym rankingu tworzą też stacje z MUX-8 (WP, Metro, Zoom), które w stosunku do poprzedniej edycji Projektu Cyfrowizja nie poprawiły swojej rozpoznawalności i ocen atrakcyjności programowej.Główne kanały TVP, choć często wskazywane jako kanały do zastąpienia, mają jednak także spore grupy fanów. Pytani o kanały, których najbardziej brakowałoby im w ofercie NTC, 20 proc. widzów wymieniało TVP2 (4. miejsce w takim zestawieniu), a 17 proc. TVP1 (7. miejsce). Podobne wyniki uzyskały także TTV (21 proc.), Puls (19 proc.) i TVN7 (20 proc.). Zdecydowaną przewagę utrzymują jednak główne kanały komercyjne - Polsat i TVN wskazywane przez ponad 40 proc. respondentów Projektu Cyfrowizja V jako te, których brak doskwierałby widzom najmocniej.