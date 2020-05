CDA.pl notuje kolejny rekord. Ponad 300 tys. subskrybentów usługi premium

Łukasz Szewczyk

• W maju 2020 roku liczba osób płacących abonament za usługę CDA Premium przekroczyła 300 tys.

Liczba subskrybentów CDA Premium

Płatna usługa CDA Premium, która oferuje dostęp do katalogu licencjonowanych filmów, wystartowała w styczniu 2016 r. Od tego momentu jej popularność cały czas rosła: współpracę z CDA rozpoczynali kolejni dystrybutorzy, powiększał się katalog dostępnych filmów, przybywało osób korzystających z usługi. W maju 2020 roku liczba subskrybentów przekroczyła 300 tysięcy.- komentuje Wolfgang Laskowski, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju usług i rzecznik prasowy.Notowana na NewConnect Spółka CDA zanotowała w pierwszym kwartale tego roku rekordowe wyniki: ponad 13 mln zł przychodów i 3,7 mln zł zysku netto. W porównaniu rok do roku, przychody Spółki zwiększyły się o 50 procent, a 93 proc. z nich pochodzi ze sprzedaży subskrypcji usługi premium.CDA Premium to płatna usługa oferująca dostęp do licencjonowanych filmów pochodzących od wciąż powiększającej się listy dystrybutorów kinowych i filmowych. Katalog zawiera najpopularniejsze kategorie filmów i seriali, bajek i animacji oraz filmów dokumentalnych. Aktualnie katalog zawiera blisko 7 800 pozycji.