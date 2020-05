"Łączy nas muzyka". Więcej optymistycznych utworów w Radio Złote Przeboje

Łukasz Szewczyk

• Radio Złote Przeboje rusza z akcją "Łączy na muzyka"

• Na antenie stacji emitowanych będzie więcej przebojów pełnych optymizmu

• Działania stacji mają na celu zadbanie o dobre nastroje odbiorców w czasie przedłużającej się izolacji, obejmują też konkurs z atrakcyjnymi gadżetami.

"Łączy nas muzyka" - nowa akcja Radia Złote Przeboje

- mówi Jarosław Barwiak, dyrektor programowy Radia Złote Przeboje.Akcja "Łączy nas muzyka" trwa od poniedziałku, 11 maja 2020 roku. Tego dnia w programie stacji pojawiła się pierwsza odsłona konkursu, w którym słuchacze wygrywają limitowane plecaki pełne gadżetów od Radia Złote Przeboje. Aby wziąć udział w zabawie, trzeba się do niej zgłosić przez specjalny formularz na zloteprzeboje.pl. Ci słuchacze, którzy na antenie prawidłowo dokończą fragmenty zagranych piosenek, otrzymają upominki.O pozytywnych przebojach nadawanych w Radiu Złote Przeboje - akcji i konkursie "Łączy nas muzyka" będą przypominać billboardy z cytatami z piosenek, które pojawiły się na nośnikach AMS w miastach nadawania Radia Złote Przeboje, a także w internecie na onet.pl i wp.pl. Kreacje prezentują fragmenty tekstów piosenek, znanych z anteny stacji, z podnoszącym na duchu przekazem. Działania, które potrwają od połowy do końca maja, zaplanował i przygotował dział promocji GRA.Akcję "Łączy nas muzyka" i antenowy konkurs wspiera też promocja na antenie stacji, na zloteprzeboje.pl oraz na profilu stacji na Facebooku.Radio Złote Przeboje to sieć 24 lokalnych stacji należących do Grupy Radiowej Agory, które nadają m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Wrocławiu i miastach Aglomeracji Śląskiej. Na antenie Radia Złote Przeboje można usłyszeć największe przeboje lat 80., 90. i dwutysięcznych.