Premierowe powitanie lata w Romance TV

• Z okazji rozpoczynającego się lata stacja Romance TV zabierze swoich widzów w filmową podróż

• Widzowie odwiedzą bardziej i mniej odległe zakątki świata dzięki premierowym filmom z serii "Lato w..." oraz "Hotel marzeń".

Już w pierwszy dzień lata, 20 czerwca o godz. 21:55 miłośnicy malowniczych włoskich krajobrazów będą mogli udać się w podróż do Toskanii. Tu wspólnie z Laurą, główną bohaterką filmuodkryją skrywaną przez lata rodzinną tajemnicę. Tydzień później, 27 czerwca o godz. 21:55, widzowie Romance TV razem z bohaterami produkcjiodwiedzą egzotyczny raj z białymi plażami i oszałamiającą dziką przyrodą.Film[ opowiada historię dziennikarki modowej Laury, która po śmierci matki znajduje w jej rzeczach adres hotelu w Lucce i bilet lotniczy do Pizy. Zaintrygowana postanawia zbadać tę sprawę i leci do Włoch. Na miejscu dowiaduje się jej matka Gloria raz do roku spotykała się w tym hotelu ze swoim kochankiem, Emanuelem. Dotąd była przekonana, że małżeństwo jej rodziców było idealne. Laura jest skołowana i nie wie jak się odnaleźć w nowej sytuacji, a na domiar złego, kiedy poznaje syna Emanuela, Alessandro jej serce zaczyna bić mocniej.W produkcjiMarkus Winter, podróżnik i szef renomowanej sieci hoteli Siethoff udaje się w podróż służbową, a przy okazji planuje odwiedzić swoich przyjaciół, którzy prowadzą mały hotel na jednej z malezyjskich wysp. Na miejscu dowiaduje się, że Jennifer sama zajmuje się siedmioletnim synem i całym hotelem, ponieważ jej mąż zmarł. Kobieta stara się za wszelką cenę ratować rodzinny interes, ale inwestor budowlany Wong stara przejąć jej hotel. Markus ma doświadczenie w kwestiach nieruchomości, więc postanawia pomóc swojej przyjaciółce. Wspólnie chcą odnaleźć cichego udziałowca jej męża, Daniela Falka, który przed laty wycofał się z interesów i przeniósł się do dżungli, gdzie prowadzi spokojne i beztroskie życie. Kiedy odnajdują go cała prawda wychodzi na jaw.