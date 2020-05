"Galileo z domu" na koronawirusa w telewizyjnej Czwórce

Łukasz Szewczyk

• W czasie epidemii koronawirusa telewizyjna Czwórka przygotowała specjalną odsłonę swojego programu popularnonaukowego "Galileo", czyli "Galileo z domu"

Jak nie zniszczyć dłoni częstą dezynfekcją? Jak wykorzystać nadmiar zapasów spożywczych nim się zepsują, a jak radzić sobie z brakami w domowym zaopatrzeniu, wykorzystując kreatywne kuchenne triki? Jakie gadżety polecane są do treningu w domu i jak spisują się w praktyce? Czy można stworzyć samowystarczalne gospodarstwo domowe? Jak wygląda profesjonalne odkażanie takich obiektów jak siłownia i jakie sposoby możemy wykorzystać we własnym mieszkaniu? Jak w czasie kwarantanny funkcjonuje zoo a jak firma dostarczająca zakupy, w której zatrudnił się reporter "Galileo"?Praktyczne wskazówki, ciekawostki, testy i reporterskie relacje ukazujące jak zwykli ludzie, firmy czy instytucje radzą sobie w warunkach, które zmieniły życie każdego z nas, można zobaczyć w specjalnej serii odcinków znanego z anteny Czwórki popularnego formatu "Galileo" - zatytułowanej "Galileo z domu".Tworzona w warunkach ograniczeń stanu epidemii, jest jedną z nielicznych realizowanych obecnie produkcji na rynku telewizyjnym.W poszczególnych odcinkach "Galileo z domu" Paweł Orleański prezentuje krótkie materiały filmowe związane z pandemią COVID-19, ukazujące różne aspekty życia w czasie epidemii, a jednocześnie w ciekawy i przystępny sposób przybliżające kwestie medyczne i zasady bezpieczeństwa dotyczące nowego wirusa .Można się z nich dowiedzieć, jak działa szybki test na koronawirusa i jakie pomysły na działalność w nowej rzeczywistości wdrażają restauracje, zobaczyć - okiem reportera, który zatrudnił się w chłodniczym centrum logistycznym - jak pracują ekipy firmy odpowiadającej za to, by w sklepach nie zabrakło świeżych towarów, a także poznać bohaterów czasów pandemii: studentów pomagających na plantacjach, krawcową, która postanowiła szyć maseczki, taksówkarza wożącego personel medyczny do pracy, firmę bezpłatnie rozdającą mydło czy nastoletniego twórcę stron internetowych z ofertami pomocy.Odcinki "Galileo z domu" o długości do 15 minut emitowane są na antenie Czwórki kilka razy dziennie o różnych porach, niezależnie od regularnego cyklu "Galileo", którego premiery można oglądać w stałym paśmie o godz. 19 w soboty i niedziele.Polska edycja "Galileo" obecna jest na antenie Czwórki od 2007 roku. Do tej pory wyemitowanych zostało już ponad 800 odcinków programu, którego gospodarzem jest Paweł Orleański.