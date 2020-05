Agnieszka Szydłowska odchodzi z Trójki. "Jestem na maksa wkurzona"

Łukasz Szewczyk

• Kolejne odejście z radiowej Trójki

• Tym razem ze słuchaczami żegna się zna dziennikarka kulturalna Agnieszka Szydłowska

Dziennikarka Agnieszka Szydłowska po 17 latach pracy w Trójce odchodzi ze stacji. W poniedziałek (18 maja 2020 roku) złożyła wypowiedzenie."Jestem urodzonym radiowcem, o tej pracy mówiłam od dziecka. Nie mam fabryczki czy innej `prawdziwej` roboty. Moim zawodem jest radio. A do tego ta przeklęta misja - urodziłam się do radia publicznego bo misję mam we krwi. Dlatego tak długo woziłam się z decyzją. I nawet teraz jestem na maksa wkurzona, że oddaję pole, godziny, w których starałam się dawać miejsce artystom różnorodnym i nierozpieszczanym uwagą innych mediów o zasięgach jakie dawała Trójka. Kiedyś pewnie bardziej niż dziś. 700 czy 350 k słuchających Programu Alternatywnego, czasy w których milion osób odpalało Radiowy Dom Kultury - to zapisuję po stronie sukcesów. Bo nie było tu podlizywania się i grania naszych ukochanych artystów" - napisała na Facebooku Szydłowska.- zauważa dziennikarkaAgnieszka Szydłowska w radiowej Trójce prowadziła m.in. "Radiowy Dom Kultury" i "Program Alternatywny". W roli "druha zastępowego" poprowadziła pięć wydań "Listy Przebojów Programu Trzeciego" (w latach 200-2009). Była członkinią Akademii Muzycznej Trójki.To już kolejne odejście ze stacji w proteście przeciwko ocenzurowaniu 1998. wydania "Listy przebojów Programu Trzeciego". Na pierwszym miejscu znalazł się utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", w którym artysta krytykuje wizytę prezesa PiS na cmentarzu w święta wielkanocne, gdy dla innych obywateli Polski cmentarze były pozamykane z powodu epidemii koronawirusa. Władze Trójki postanowiły anulować wyniki głosowania tłumacząc, że dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki.W miniony weekend z radiową Trójką pożegnali się m.in. Marek Niedźwiecki Hirek Wrona czy Marcin Kydryński . Wcześniej m.in. Wojciech Mann