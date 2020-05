Prasa drukowana zyskuje obecnie większą uwagę i zaangażowanie czytelników (infografika)

Łukasz Szewczyk

• Czytelnicy mają więcej czasu na prasę, doceniają tradycyjne wydania papierowe, a na dodatek czytają uważniej, dłużej i z większym zaangażowaniem - wynika z badania czytelnictwa przeprowadzone na zlecenie Ringier Axel Springer Polska

Rola prasy w ostatnim czasie znacząco wzrosła - zwłaszcza, jeśli chodzi o poziom zaangażowania i uwagi oraz czas, jaki obecnie poświęcamy na czytanie tradycyjnych gazet. Dzisiajniż kiedyś - przyznaje to 58 proc. badanych, a to z kolei przekłada się na dokładniejsze czytanie. Szczególnie osoby młode poświęcają teraz prasie więcej swojej atencji.Jednocześnie aż 62 proc. badanych uznaje prasę zaźródło informacji, a prezentowane treści postrzega jakoniż w innych mediach (70 proc.).(80 proc). Większość czytelników przyznaje, że zdarza się im je przeglądać (72 proc.) oraz znajdować w nich przydatne informacje (63 proc.)., zapewnia łatwy powrót do treści uznanych przez nich za interesujące - czytelnik może sięgnąć po gazetę w każdej chwili, by podzielić się wiadomościami z partnerem czy dzieckiem. Wydania tradycyjnekojarzonym z chwilą relaksu oraz czasem tylko "dla siebie". Zdecydowana większość respondentów (85 proc.) docenia bezpośredni kontakt z papierem podczas czytania prasy.Wyniki przeprowadzonych wśród czytelników badań wskazują także, gdzie obecnie nabywana jest(56 proc.)(43 proc.). Co trzeci Polak natomiast dokonuje zakupu w hipermarketach i supermarketach.