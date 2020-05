Paweł Wołosik naczelnym "Przeglądu Sportowego", Jacek Stańczyk szefem sportu online w Ringier Axel Springer Polska

Łukasz Szewczyk

• Zmiany w segmencie sportowym Ringier Axel Springer Polska

• Z początkiem czerwca redaktorem naczelnym "Przeglądu Sportowego" zostanie Paweł Wołosik

• Jacek Stańczyk obejmie stanowisko redaktora naczelnego serwisów sportowych online Ringier Axel Springer Polska

Jacek Stańczyk / Fot. Ringier Axel Springer Polska

Paweł Wołosik / Fot. Ringier Axel Springer Polska

Obowiązki redaktora naczelnego serwisów sportowych online Ringier Axel Springer Polska od czerwca przejmuje, wcześniej redaktor prowadzący WP Sportowe Fakty (Grupa Wirtualna Polska). Będzie odpowiadał za serwisy Onet Sport i przegladsportowy.pl, a także za integrację newsroomu sportowego Ringier Axel Springer Polska. Zastąpi na tym stanowisku Łukasza Widulińskiego, który będzie pełnił nową funkcję head of sport Ringier Axel Springer Polska.Z koleijako redaktor naczelny "Przeglądu Sportowego" będzie odpowiedzialny za wydania drukowane, wydawnictwa książkowe i specjalne oraz treści sportowe tworzone do dziennika "Fakt". Wołosik obejmie również nową funkcję zastępcy redaktora naczelnego serwisów sportowych online. Jacek Stańczyk i Paweł Wołosik będą podlegać Bartoszowi Węglarczykowi, redaktorowi naczelnemu Onet.pl i dyrektorowi programowemu segmentu Onet.- mówi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.pl i dyrektor programowy segmentu Online.Z końcem maja z firmy z powodów osobistych odchodzi Dariusz Zieliński, dyrektor zarządzający segmentem sportowym Ringier Axel Springer Polska. Jego obowiązki w części online przejmuje Marta Badurek-Pietniczka, w części print decyzje biznesowe pozostają bez zmian w gestii Marcina Biegluka, dyrektora generalnego portfolio prasowego Ringier Axel Springer Polska.Jacek Stańczyk od początku kariery dziennikarskiej jest związany z mediami internetowymi. Zaczynał w portalu trojmiasto.pl. Do Wirtualnej Polski przeszedł w połowie 2008 roku, gdzie został szefem serwisu poświęconego polskiej ekstraklasie. W 2016 roku, już po połączeniu WP ze Sportowymi Faktami, objął stanowisko redaktora prowadzącego dział piłki nożnej. Jako korespondent relacjonował mecze europejskich pucharów, reprezentacji Polski, obsługiwał m.in. Euro 2012 i 2016. Współprowadził z Francji codzienny program wideo poświęcony mistrzostwom Europy. Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Gdańskim.Paweł Wołosik jest związany z Ringier Axel Springer Polska od 2005 roku, najpierw jako dziennikarz "Faktu", a od 2008 roku jako redaktor "Przeglądu Sportowego". Jest współtwórcą wielu edycji "Skarbu Kibica", a także popularnego dodatku "PS Historia". Ostatnio pełnił funkcję p.o. redaktora naczelnego dziennika. Karierę zaczynał na początku lat dziewięćdziesiątych. Relacjonował m.in. igrzyska olimpijskie w Atenach (2004), mistrzostwa świata we Francji (1998) oraz Europy rozgrywane na boiskach Belgii i Holandii (2000). Pochodzi z Białegostoku, gdzie zanim przeniósł się do Warszawy, pracował w "Gazecie Współczesnej" i "Kurierze Porannym".