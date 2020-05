Usługi komórkowe UPC: Większe pakiety danych do końca roku

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska przygotowało nową promocję na usługi komórkowe.

Powiększone pakiety danych w UPC

W ramach nowej oferty, przy zakupie pakietów: Comfort lub VIP użytkownik dostanie w prezencie, co miesiąc (do 31.12.2020), dodatkowy pakiet danych komórkowych.Wybierając pakiet Comfort z nielimitowanymi rozmowami, SMS i MMS za 39,99 zł użytkownik otrzymuje dodatkowo 30 GB, co daje 50GB do wykorzystania w miesiącu. Dla bardziej wymagających użytkowników UPC proponuje pakiet VIP z nielimitowanymi rozmowami, SMS i MMS za 59,99 zł. Tutaj klient zyskuje dodatkowe 60GB w prezencie, co daje aż 100GB do wykorzystania przez miesiąc.Promocja obowiązuje do 31.08.2020 roku lub do odwołania.Ponadto, oferta z dodatkowym pakietem danych obowiązuje również w promocji trzy miesiące za 0 zł, a także przy zakupie kolejnej karty SIM, gdzie klient otrzymuje 5 zł rabatu.Także do końca sierpnia (lub do dowołania) obowiązują nowe nowe oferty telewizji cyfrowej z internetem , w ramach których można zyskać pakiet Canal+ w prezencie nawet przez rok