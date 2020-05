"Kanapowcy" powrócą do TTV. Rusza casting do drugiej edycji

Łukasz Szewczyk

• TTV podjęła decyzji o realizacji drugiej edycji programu "Kanapowcy"

• Tym razem poszukiwani są bohaterowie z Podhala

Wygodna kanapa, chipsy, piwko i dobry film. Eksperci alarmują, a TTV działa. W Polsce nadwaga dotyczy już ponad 68% mężczyzn. W drugim sezonie "Kanapowców" pięciu najodważniejszych ponownie dostanie szansę, by zadbać o swoje zdrowie i formę. Pod opieką trenera zmienią nie tylko swój wygląd, ale i styl życia. W pierwszej edycji programu udział wzięli mieszkańcy Śląska i Zagłębia. W drugim sezonie TTV przenosi się na przepiękne Podhale. Zgłoszenia do programu przyjmowane są za pośrednictwem internetowego formularza "Kanapowcy" to polska wersja formatu "Real men", który dotychczas pokazany został w 14 krajach, m.in. w Niemczech, Estonii, Łotwie, Holandii oraz Szwecji. Formuła programu polega na tym, że kliku otyłych mężczyzn pod opieką trenera w kresie kilku miesięcy próbuje zmienić swój styl życia.Za produkcję polskiej wersji odpowiada firma MASS KONCEPT.