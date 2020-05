Nowy serial "Mogę cię zniszczyć" w HBO i HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

"Mogę Cię zniszczyć" to nowy serial HBO, którego pomysłodawczynią, scenarzystką i producentką wykonawczą jest laureatka nagrody BAFTA, Michaela Coel, którą zobaczymy w produkcji w głównej roli. Serial w odważny, szczery i skłaniający do przemyśleń sposób dotyka ważnej kwestii, jaką we współczesnym świecie jest przyzwolenie na seks, zwłaszcza w kontekście współczesnych randek i związków. Jego twórcy zadają pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym.Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za "głos swojego pokolenia", ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.W głównych rolach występują: Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu, Aml Ameen, Adam James, Sarah Niles, Ann Akin, Harriet Webb, Ellie James, Franc Ashman, Karan Gill, Natalie Walter i Samson Ajewole.Serial "Mogę cię zniszczyć" (I May Destoy You) jest koprodukcją HBO i BBC, a wyprodukowany został przez spółki Various Artists Ltd i FALKNA Productions. Producentką wykonawczą z ramienia FALKNA Productions oraz scenarzystką, reżyserką i odtwórczynią głównej roli jest Michaela Coel. Obowiązki producentów wykonawczych ze strony spółki Various Artists Ltd pełnią Phil Clarke i Roberto Troni. Obowiązki producentów pełnią także Simon Maloney oraz Simon Meyers. Za reżyserię, poza Coel, odpowiada także Sam Miller, który w tym samym czasie był także producentem wykonawczym pierwszych trzech odcinków serialu.Premiera serialu HBO "Mogę cię zniszczyć" (I May Destroy You) zaplanowana została na 8 czerwca 2020 roku w HBO i HBO GO. W serwisie pierwszy odcinek będzie dostępny od rana, premiera na antenie HBO odbędzie się tego samego dnia o godzinie 21:40. Serial liczyć będzie 12 półgodzinnych odcinków.