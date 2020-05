TVN pokaże nowy film braci Sekielskich "Zabawa w chowanego"

Łukasz Szewczyk

• TVN pokaże dokument Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego" ukazujący problem pedofilii w kościele

• Film trafi także do serwisy Player.pl

"Zabawa w chowanego" to kolejny po "Tylko nie mów nikomu" obraz dokumentalny braci Sekielskich demaskujący zmowę milczenia wśród księży w kościele katolickim na temat ukrywania przestępstw pedofilii. Film miał swoją premierę zaledwie kilka dni temu w Internecie, od razu stając się pozycją, obok której nie można przejść obojętnie.W kontynuacji zapoczątkowanego w "Tylko nie mów nikomu" śledztwa w sprawie duchownych - pedofilów, dziennikarz Tomasz Sekielski dociera do kolejnych ofiar molestowania seksualnego przez księży oraz hierarchów, którzy te przestępstwa latami kryli.Kontrowersyjny obraz braci SekielskichFilm zostanie wyemitowany bez bloków reklamowych.Z kolei w sobotę 23 maja dokument trafi do Playera, gdzie będzie dostępny dla widzów w ofercie Free VOD, czyli za darmo i również bez reklam.