Canal+ uruchamia nową platformę online. Telewizja bez umowy, kabla i anteny. Jakie ceny?

Łukasz Szewczyk

• Canal+ łączy telewizję z VOD

• Treści z wybranych kanałów na żywo, filmy, seriale, emocjonujący sport, programy informacyjne, dokumenty oraz programy na życzenie od Canal+ i zewnętrznych dostawców.

Pakiety Canal+

Dostępność Canal+ online

Backward EPG w Canal+

Multi-Live w Canal+

Srart-Over w Canal+

Canal+ to nowa usługa, która łączy świat kanałów na żywo ze światem VOD, uwalnia klientów od długoterminowej umowy oraz zmienia dotychczasowy sposób interakcji z telewizją. Nowa platforma ( ogladajcanalplus.pl ) oferuje użytkownikom na start katalog ponad 35 tys. polskich i zagranicznych filmów, odcinków seriali, wydarzeń sportowych, dokumentów, programów publicystycznych i rozrywkowych oraz bajek dla dzieci.- mówi Grzegorz Skowron-Moszkowicz, dyrektor ds. budowania wartości klienta w CANAL+Katalog tysięcy filmów i produkcji prosto z kina, seriali, programów dokumentalnych, rozrywkowych i publicystycznych wypełniają treści od uznanych nadawców kanałów, w tym m.in.Telewizyjne premiery filmowe, serialowe czy dokumentalne będą od dziś dostępne dla użytkowników Canal+ zarówno na żywo w dniu premiery, jak również na żądanie - w ramach subskrypcji.Sport i emocje na żywo zagwarantująz transmisjami rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League, Bundesligi, LaLiga Santander, Serie A, NBA, żużla, a także wyścigami F1, sportami walki i wieloma innymi. ofertę sportu na żywo uzupełnią magazyny prowadzone przez dziennikarzy i redaktorów Canal+. W nowej usłudze będzie można sposób pauzować, przewijać i wznawiać wydarzenia emitowane na żywo oraz odtwarzać treści archiwalne i powtórki meczów, co będzie szczególnie atrakcyjne dla fanów sportu.Znane i lubiane przez dzieci w każdym wieku animacje, bajki i programy edukacyjne dostarczą zaufani nadawcy kanałów, w tym m.in.. Połączenie kanałów na żywo i treści na życzenie zapewni najmłodszym nielimitowaną rozrywkę w towarzystwie ich ulubionych bohaterów.Oferta CANAL+ została podzielona na cztery wygodne pakiety tematyczne oraz, który który udostępnia biblioteki treści z kanałów tematycznych Canal+ dla każdego użytkownika. Pakiet będzie wzbogacany o nowe treści w kolejnych tygodniach.przygotowano z myślą dla fanów dobrego kina i seriali. Premiery największych hitów kinowych oraz najpopularniejsze polskie i światowe seriale. Jego użytkownicy zyskają dostęp do kanałów na żywo oraz treści na życzenie od nadawców takich jak Canal+, HBO czy Filmbox.Kolejna propozycja tostworzony dla kibiców, którzy mogą liczyć na ransmisje wydarzeń sportowych z Polski i ze świata. To piłka nożna na najwyższym poziomie: Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, PKO BP Ekstraklasa. Ale sport to nie tylko piłka! W pakiecie dostępny jest także żużel, F1, piłka ręczna, NBA, sporty walki i magazyny sportowe. Sportowe emocje gwarantują: Canal+ Sport, Eleven Sports, Sportklub HD i Fightklub HD.W ofercie znajdą się także pakiety:z newsami, dokumentami, lifestyle, muzyką i programami rozrywkowymi dla całej rodziny (m.in. TVN24, National Geographic, Paramount czy FOX); orazz animacjami, bajkami i programami dla dzieci w każdym wieku (m.in. Minimini+, Cartoon Network, Disney, Nickelodeon Play). Wkrótce w ofercie ma pojawić się oferta zKażdy nowy użytkownik może. Z usługi można korzystać pod adresem ogladajcanalplus.pl Z nowej usługi można korzystać korzystać w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu. Wystarczy dostęp do internetu oraz podpięcie karty płatniczej. Dodatkowo możnaulubione programy na żywo, swobodnie przełączać się między ekranami, kontynuować odtwarzanie na innym urządzeniu czy pobierać treści na żądanie do pamięci urządzenia mobilnego. Wyszukiwarka oraz zaawansowany system rekomendacji wspierany przez redakcję Canal+ codziennie poleci interesujące pozycje do obejrzenia. Poruszanie się po serwisie i wybór treści ułatwi również przejrzysty układ treści skatalogowanych tematycznie.Z Canal+ będzie można skorzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, aplikację w telewizorze z systemem Android TV oraz przez Apple TV. Dodatkowo produkt wspiera technologię AirPlay oraz Google Cast, co pozwala na wygodnie przesyłanie obrazu z urządzenia mobilnego na telewizor. Właśnie rozpoczyna się proces udostępniana aplikacji w sklepach Google Play dla urządzeń z systemem Android. Aplikacja dla urządzeń z systemem iOS zostanie planowo udostępniona w App Store po zakończeniu ostatniego kroku procesu certyfikacji, co ma nastąpić już niebawem.Nowy CANAL+ wykorzystuje technologie, które do tej pory były kojarzone głównie ze światem serwisów VOD.to pauzowanie, wznawianie i przewijanie programów nadawanych na żywo. Dzięki tej funkcji to widz decyduje, kiedy chce zrobić przerwę w trakcie oglądanego programu.pozwala na cofanie programu nadawanego na żywo i rozpoczęcie odtwarzania od początku jednym kliknięciem. Funkcjapozwala na oglądanie materiałów na życzenie na dowolnym urządzeniu od tego samego momentu. Z koleito odtwarzanie wybranych programów z telewizji na żywo nawet do 14 dni wstecz.to możliwość oglądania nawet 4 kanałów informacyjnych lub sportowych na jednym ekranie w tym samym czasie.pozwala tworzenie własnych list ulubionych programów i treści.to wybór oryginalnej ścieżki dźwiękowej, lektora, dubbingu lub napisów w wybranych materiałach. Funkcjaudostępnianie obrazu z telefonu, tabletu lub komputera jednym ruchem (Google Cast, Air Play), a opcjapozwala na pobieranie wybranych materiałów na życzenie do pamięci urządzenia mobilnego z możliwością odtworzenia offline. Dziękimożna wyświetlać aktualne statystyki i ujęcia z dodatkowych kamer w trakcie oglądania wydarzenia sportowego na żywo (funkcja dostępna już wkrótce). Pojawią się także, czyli możliwość utworzenia aż do 10 profili dla rodziny i znajomych (funkcja dostępna już wkrótce)