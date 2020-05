"Wielkie gotowanie" powraca do TVN. Tym razem narodowe grillowanie na żywo

Łukasz Szewczyk

• TVN ponownie zaprosimy widzów do "Wielkiego gotowania

• Menu zdominują potrawy w grilla

• Do wspólnego grillowania zaproszą Magda Gessler, Anna Starmach, Ewa Drzyzga, Dorota Wellman, Mateusz Gessler i Michel Moran

Po sukcesie jakim okazało się kwietniowe wydanie "Wielkiego gotowania", projekt powraca z nowymi pomysłami na ciekawe i niebanalne przepisy. Wspólna zabawa rozpocznie się ze studia w Krakowie, gdzie Michel Moran zdradzi kulinarne tajniki swoich potraw. Wspierać go będzie ekspertka od tematów zdrowotnych, Ewa Drzyzga.Równolegle autorskie dania przygotowywać będą Mateusz Gessler i Dorota Wellman. W trakcie "Wielkiego gotowania" połączymy się także z królową polskiej gastronomii Magdą Gessler i mistrzynią wypieków Anią Starmach.Każdy może przyłączyć się do gwiazd TVN i pochwalić się kulinarnymi zdolnościami. Gotując wspólnie z gwiazdami TVN widzowie będą mogli pokazać Polsce swoje popisowe dania. Aby zgłosić się do akcji, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie .tvn.pl. Żeby wziąć udział w wydarzeniu na żywo, będziesz potrzebować komputera lub smartfona z dostępem do stałego łącza internetowego oraz aplikacji Zoom.Druga edycja programu "Wielkie gotowanie" w sobotę (30 maja 2020 roku) o godz. 11.30 na żywo w TVN.