Premierowe spektakle baletu nowoczesnego w TVP Kultura

Łukasz Szewczyk

• Więcej baletu nowoczesnego w TVP Kultura

• Premiera dwóch spektakli w wykonaniu królewskiej grupy baletowej "Les Ballets de Monte-Carlo" z Monako

Spektakle "White Darkness" i "The Lavender Follies" zostały zaprezentowane po raz pierwszy jako dwuczęściowy program artystyczny na scenie Opery Monte-Carlo w 2018 roku. Widowisko, będące połączeniem tańca i teatru, słynie z niezwykłej dramaturgii i innowacyjnych rozwiązań scenograficznych. Wykonujący je zespół "Les Ballets de Monte-Carlo" założyła w 1985 roku księżniczka Karolina z Monako.Pierwsza część widowiska to spektakl "White Darkness" autorstwa Nacho Duato, hiszpańskiego tancerza i byłego dyrektora artystycznego Staatsballett Berlin, uznawany za jedno z najciekawszych osiągnięć baletu współczesnego. Poetycka scenografia jest oprawą dla wirtuozerskich układów tanecznych i muzyki Karla Jenkinsa, będącej kanwą spektaklu. W drugiej część widowiska baletowego TVP Kultura zaprasza na spektakl "The Lavender Follies" w reżyserii Josepha Hernandeza. Ten młody amerykański choreograf wykreował emocjonujący spektakl, który łączy różnorodne gatunki taneczne: balet klasyczny, kabaret, musical, styl broadwayowski, a nawet elementy sztuk walki.Spektakle "White Darkness" i "The Lavender Follies" w wykonaniu królewskiej grupy baletowej "Les Ballets de Monte-Carlo" z Monako we wtorek (26 maja 2020 roku) o godz. 20.20 na antenie TVP Kultura.