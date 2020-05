Grupa TVN Discovery kocha polskie kino i wspiera twórców (wideo)

Łukasz Szewczyk

• #KochamPolskieKino pod takim hasłem trwa akcja grupy TVN Discovery mająca na celu wspieranie polskiej branży filmowej.

Grupa TVN Discovery w trudnym czasie pandemii w szczególny sposób zaangażowała się we wspieranie polskich twórców filmowych. Na swoich kanałach TVN, TVN7, TVN Fabuła oraz na platformie player.pl i TVN Discovery Talents podjęła szereg działań promujących polską kinematografię.Jedną z inicjatyw w ramach kampanii #KochamPolskieKino było KINO 2020 - Pierwszy Festiwal Filmów w Czasie Kwarantanny. Festiwal miał na celu zachęcenie twórców do pokazania jak wyobrażają sobie współczesne kino czasu izolacji. Spośród 140 nadesłanych zgłoszeń Jury złożone z najwybitniejszych polskich twórców - Agnieszki Holland, Joanny Kos-Krauze, Agnieszki Smoczyńskiej, Jagody Szelc, Piotra Domalewskiego oraz Tomasza Wasilewskiego nagrodziło sześć filmów przyznając trzy Nagrody Główne w wysokości 5 000 PL dla produkcji "Kwarantanna Martynki" w reżyserii Martyny Byczkowskiej, "Co robić, co robić" Michała Pruszkowskiego oraz "66,6% jawy" Jakuba Jasiukiewicza. To jednak nie koniec festiwalowych emocji - 14 najlepszych produkcji dostępnych w specjalnej zakładce na platformie player.pl oraz emitowanych na antenie TVN7 i TVN Fabuła bierze udział w głosowaniu widzów na Nagrodę Publiczności.Aktywną rolę w akcji odgrywa również platforma TVN Discovery Talents. W czasie kwarantanny został przeprowadzony specjalny nabór #wczterechścianach, który miał na celu aktywizować polskich twórców w tym trudnym czasie zamknięcia i izolacji. W niespełna 2 tygodnie nadesłano 167 zgłoszeń, a zwycięski projekt został przekazany do dalszych prac przygotowawczych z docelową emisją na antenie TVN7. W ramach platformy zorganizowano również cykl bezpłatnych i ogólnodostępnych seminariów online #zostańwdomu podczas których goście i eksperci dzielili się swoją wiedzą z wybranych obszarów. Prelegentami webinariów byli m.in. Jan Komasa i Jan Holoubek. Obaj reżyserzy stworzyli ostatnio filmy we współpracy z TVN: Jan Komasa głośny już dziś film, zdobywcę głównej nagrody Tribeca Film Festival "Hejter", a Jan Holoubek debiut fabularny "25 lat niewinności", który czeka na premierę kinową zaplanowaną na jesieni tego roku.TVN Discovery jest również producentem filmowym zarówno kina komercyjnego jak ukochana przez widzów seria "Listów do M", "Całe szczęście", jak i wspiera debiuty: "Podatek od miłości" Bartłomieja Ignaciuka, zdobywcę kilku wyróżnień oraz koprodukuje kino artystyczne: nagrodzona na Berlinale "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej czy "Sztuka kochania" Marii Sadowskiej. Na premiery czekają nowe produkcje i koprodukcje filmowe takie jak: "Listy do M 4" Patricka Yoki, "Broad Peak" Leszka Dawida czy "Magnezja" Macieja Bochniaka.W odpowiedzi na apel polskich twórców grupa TVN Discovery przygotowała w ofercie programowej swoich kanałów specjalne pasma z polskimi filmami oraz zakładkę na platformie player.pl bogatą kolekcją najnowszych krajowych produkcji. W ramach akcji #KochamPolskieKino powstał również specjalny cykl filmów Studia Munka emitowany w maju na antenie TVN Fabuła. To krótkometrażowe debiuty fabularne powstałe w programie "30 minut", którego TVN Discovery jest od 5 lat partnerem.W ramach wsparcia kampanii powstał specjalny spot z wykorzystaniem materiałów zrealizowanych dla Kobiet Filmu.