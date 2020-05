Magda Gessler wraca na plan "Kuchennych rewolucji". Nowe odcinki jesienią

Łukasz Szewczyk

• Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa ekipa "Kuchennych rewolucji" wraca na plan.

• Emisja premierowych odcinków "Kuchennych rewolucji" jesienią 2020 roku

Mimo iż od poniedziałku 18 maja restauracje i bary ponownie mogą być otwarte, właściciele nieustannie zmagają się z ogromnym kryzysem i stratami w związku z koronawirusem. W tym trudnym dla gastronomii czasie, z pomocą przychodzi jednak Magda Gessler. Czy "Kuchenne rewolucje" przyniosą lokalom upragniony sukces? Jesienią przekonamy się, jakie zmiany nieustraszona rewolucjonistka zaproponuje w Krakowie, Gdańsku, Częstochowie, Janowie, czy Płońsku.- mówi Michał Brożonowicz, szef Constantin Entertainment PolskaCo więcej, widzowie nadal mogą wskazać lokale, które według nich potrzebują pomocy. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się restauracja, która nie spełnia oczekiwań, nie odpowiada Ci jej wystrój, obsługa i - co najważniejsze - jedzenie, opisz to. Wystarczy, że na Facebooku, Twitterze czy Instagramie umieścisz publiczny post (z nazwą danej restauracji, dodając wideo, zdjęcie, link) wraz z hashtagiem #restauracjaDlaMagdy. Produkcja odezwie się do wybranych przez fanów miejsc. Jeśli właściciele podejmą rękawice, ekipa programu zaprosi Magdę Gessler i odmieni to miejsce.