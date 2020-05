Nowy program "Ameryka da się lubić" w TVP2. Prowadzi Ida Nowakowska-Herndon

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska zapowiada nowy show, w którym widzowie na nowo odkryją Amerykę.

• Program nawiązuje do kultowego formatu "Europa da się lubić", ukazując różne aspekty życia w Stanach Zjednoczonych Ameryk

Nowy program "Ameryka da się lubić" to dynamiczny, pełen humoru format, w którym uczestnicy oraz zaproszeni goście zgłębią wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych. Patrząc na USA z perspektywy Amerykanów i Polaków, pokażemy prawdę o amerykańskich stereotypach i skonfrontujemy ją z humorystycznymi opowieściami i anegdotami.Amerykanie mieszkający w Polsce w dowcipny sposób opowiedzą, jak postrzegane są Stany Zjednoczone i Polska, co w Polsce ich zaskoczyło, a co zachwyciło oraz powiedzą, z jakimi opiniami się nie utożsamiają.Uczestnicy i goście programu opowiedzą o tym, jak można osiągnąć sukces w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wskażą ulubione sposoby Amerykanów na wypoczynek, ujawnią jak ważne są dla nich pieniądze i kariera oraz powiedzą o ich przyzwyczajeniach i upodobaniach.Gospodyni programu Ida Nowakowska-Herndon, przez lata mieszkająca w Ameryce, zaprosi do każdego odcinka czterech mieszkających w Polsce i mówiących po polsku Amerykanów, a także polskie gwiazdy. Gośćmi programu będą m.in.: Edyta Górniak, Marcin Gortat, Andrzej Piaseczny, Tomasz Karolak, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk, Maryla Rodowicz, Cezary Pazura, Wojciech Cejrowski.W programie nie zabraknie dobrej muzyki w wykonaniu polskich gwiazd sceny muzycznej. Największe hity wykonają m. in.: Beata Kozidrak, Dawid Kwiatkowski, Golec uOrkiestra, Łobuzy, Rafał Brzozowski, zespół Piersi, Sławek Uniatowski, Red Lips.