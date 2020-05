"Czarownica 2", "Gdzie jesteś, Bernadette?", "Bliźniak", nowe seriale - czerwiec w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Czarownica 2", "Bliźniak", "Gdzie jesteś, Bernadette?", "Zombieland: Kulki w łeb" - to główne premiery filmowe czerwca na antenie HBO

• Nowe seriale m.in. "Wielka", "We're Here", "Mogę cię zniszczyć", "Perry Mason", "Billions V"

• Kolejny polski dokument HBO "Pollywood" oraz stand-up

W czerwcu 2020 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(7 czerwca) - kontynuacja kinowego hitu z Angeliną Jolie i Elle Fanning w rolach głównych. Relacja Diaboliny i jej córki chrzestnej Aurory zostaje wystawiona na poważną próbę(14 czerwca) - Will Smith jako płatny zabójca, który zostaje zaatakowany przez człowieka potrafiącego przewidzieć każdy jego ruch. Superprodukcja Anga Lee(21 czerwca) - komedia z Cate Blanchett w roli kobiety, która ku zdziwieniu swojej rodziny nagle znika bez śladu. Scenariusz oparty na bestsellerowej powieści Marii Semple(28 czerwca) - bohaterowie "Zombieland" wracają po dziesięciu latach, aby tym razem zmierzyć się z nowymi rodzajami zoombie. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin i Emma Stone w rolach głównychWśród pozostałych premier filmowych także(13 czerwca) - inspirowana prawdziwą historią opowieść o dwóch rodzinach żyjących w NRD i planujących skonstruować balon, którym razem uciekną na Zachód. Premiera będzie także(30 czerwca) - niepozorna makijażystka z Hollywood musi stawić czoła niebezpiecznemu kartelowi narkotykowemu.Dokumentalną premierą miesiąca będzie polski film(14 czerwca). Jest to historia osobistej podróży do Ameryki, jaką reżyser dokumentu Paweł Ferdek odbyłśladami założycieli Hollywood mających polskie korzenie.Z kolei(25 czerwca) to pierwszy zrealizowany dla HBO stand-upowy występ komiczki i aktorki - Yvonne Orji, znanej z serialu HBO "Niepewne".Czerwiec na antenie HBO to także premiery dokumentalne.(4 czerwca) to - dokument HBO Europe śledzący wydarzenia po pożarze w Bukareszcie w Colectiv Club w 2015 roku i dochodzenie dziennikarskie, które odkrywa masowe nadużycia w rumuńskim systemie opieki zdrowotnej. Z kolei(25 czerwca) to dokument przedstawiający grupę francuskich par w kwiecie wieku, które co roku w trakcie wakacji śledzą zmagania kolarzy biorących udział w wyścigu Tour de France.Serialowe nowości miesiąca w HBO:(od 2 czerwca w HBO) serial komediowy w satyryczny sposób przedstawiający młodość Katarzyny Wielkiej(od 6 czerwca w HBO3) - serial HBO prezentujący rekrutację mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w wyjątkowych występach drag queen(od 8 czerwca w HBO) - serial HBO o beztroskiej i pewnej siebie dziewczynie, która po napaści seksualnej musi zbudować swoje życie na nowo. Historia stawiająca w centrum pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym(od 10 czerwca w HBO3) - drugi sezon kontynuacji nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C. - Ezekielu "EZ" Reyesie(od 11 czerwca w HBO3) - drugi sezon serialu przedstawiającego perypetie trójki wampirów ze Staten Island(od 20 czerwca w HBO3) - drugi sezon serialu o młodej, pracującej w bankowości inwestycyjnej profesjonalistce, która zostaje wplątana w groźną intrygę(od 21 czerwca w HBO) - nowy serial HBO, prawnik Perry Mason zrobi wszystko, aby odkryć prawdę dotyczącą pewnego porwania. Historia oparta na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera(od 22 czerwca w HBO) - piąty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistąW czerwcu maju 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Krętacze" (1 czerwca), "Late Night" (7 czerwca), "Gdyby tylko" (8 czerwca), "Cud nieznanego świętego" (13 czerwca), "Policja i rasizm" (14 czerwca), "Dafne" (15 czerwca), "Ocean's 8" (21 czerwca), "Przyjęcie urodzinowe" (22 czerwca), "Topielisko. Klątwa La Llorony" (28 czerwca) oraz "Zwyczajne szczęście" (29 czerwca).Premierą Cinemax będzie także serial(od 20 czerwca). Jest to wielowątkowy thriller akcji ze zorganizowaną przestępczością, przemytem diamentów i międzynarodowym terroryzmem w tle. Produkcja w całości nakręcona została na terenie RPA.Z koleipokaże takie premiery jak: "Kongo" (6 czerwca), "Melancholijna dziewczyna" (7 czerwca), "Jaskółki z Kabulu" (13 czerwca), "Wuj" (14 czerwca), "Mo" (20 czerwca), "Bóg fortepianu" (21 czerwca), "Pani Lowry i Syn" (27 czerwca) oraz "Lista" (28 czerwca).