"26 Top wszech czasów" radiowej Trójki na antenie STARS.TV. "Zabrzmi genialna muzyka"

Łukasz Szewczyk

• Muzyczna uczta w STARS.TV

• Ostatnie notowanie kultowego "Topu Wszech Czasów" radiowej Trójki w wersji telewizyjnej.

Redakcja muzycznej telewizji STARS.TV przygotowała gratkę dla słuchaczy radiowej Trójki, którzy w ostatnich dniach przeżywają trudne chwile związane z zamieszaniem w ich ulubionej stacji. W geście prostu przeciw cenzurowaniu kultowej Listy Przebojów Trójki, ze stacji odeszło wielu cenionych dziennikarzy, wśród nich m.in. Marek Niedźwiecki, Piotr Kaczkowski czy Piotr Metz.- zapowiada Mariusz Wójcicki, szef kanału Stars TV."Top wszech czasów" to jedna z najbardziej znanych audycji radiowej Trójki. Raz w roku, przez wiele godzin, na antenie stacji prezentowana jest lista 100 piosenek w historii muzyki, które cieszą się wśród słuchaczy największą popularnością. Należą do nich zarówno polskie, jak i zagraniczne utwory. Pomysłodawcą listy, której pierwsze notowanie miało miejsce w 1994 roku, jest Marek Niedźwiecki.W tym roku na radiowej antenie odbyła się 26 edycja "Top wszech czasów". W tegorocznym podsumowaniu pierwsze trzy miejsca zajęły utwory: "Bohemian Rhapsody" Queen, "Child in time" Deep Purple oraz "Riders on the storm" The Doors.Na antenie STARS.TV będzie można posłuchać pełne notowanie ostatniego "Topu wszech czasów". Niestety nie wszystkie 100 utworów w wersji obrazkowej. W przypadku utworów do których stacji nie udało zdobyć się teledysku udostępnione zostanie samo audio.