"Księżniczka Hania i Grymasek" znów bawią i edukują na antenie MiniMini+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Księżniczka Hania i jej przyjaciel Grymasek wracają na antenę MiniMini+ w czwartym sezonie serialu.

Hania i Grymasek odkrywają świat, uczą się w nim funkcjonować i są zawsze chętni do pomocy mieszkańcom dworu. W Pałacu Królewskim mieszkają też Mama Królowa i Tata Król, Ochmistrzyni Viola, Przyjaciel Hani - Franek oraz Kucharka Rozalia. Hania zawsze znajduje wyjście z najtrudniejszej sytuacji, za to Grymasek nie zawaha się narzekać, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. Każda przygoda czarujących bohaterów jest lekcją, z której Hania wyciąga wnioski i dzieli się nimi z widzami. Ekscytujące przygody nie tylko bawią, ale też edukują najmłodsze maluchy.Premiera nowego sezonu "Księżniczka Hania i Grymasek" w poniedziałek 25 maja 2020 roku. Emisja od poniedziałku do piątku o 14:45 tylko w MiniMini+W ramach kształcenia najmłodszych, MiniMini+ przygotowało specjalne gry edukacyjne online : "Księżniczka Hania i Grymasek - nauka zegara", która uczy dzieci posługiwania się zegarem i ustawiania właściwej godziny. Dodatkowo w dzień premiery serialu - 25 maja, będzie miała premierę również nowa gra: "Grymasek pomaga domownikom", która ma uczyć podstawowych czynności takich jak sprzątanie, odkładanie rzeczy na miejsce, a nawet sadzenie roślin i warzyw. Gry poprawiają percepcję, rozwijają umiejętności motoryczne i wyobraźnię oraz uczą empatii poprzez pomaganie. Nieskomplikowane zasady i edukacyjny charakter są idealnym dopełnieniem bajki dla każdego malucha.