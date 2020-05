13. Festiwal Muzyki Filmowej online także na antenie RMF Classic

Łukasz Szewczyk

• Epidemia koronawirusa krzyżuje plany twórcom Festiwalu Muzyki Filmowej

• Tegoroczna edycja w całości odbędzie się online

Z powodu epidemii koronawirusa program tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki Filmowej został zmodyfikowany i festiwal odbędzie się w sieci. W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2020 roku o godz. 20:00 za pośrednictwem internetu można będzie obejrzeć w całości 7 najciekawszych koncertów ostatnich edycji oraz wywiady z kompozytorami i artystami, także z tymi, którzy w tym roku do Krakowa nie przyjadą.Internetowe transmisje koncertów pojawią się w social mediach RMF Classic równolegle z kanałami Festiwalu Muzyki Filmowej . Radio RMF Classic wraz Krakowskim Biurem Festiwalowym przygotowało dodatkowo radiowe wersje tych koncertów, które zaprezentowane zostaną na antenie każdego dnia o godz. 21:00 z wyjątkiem ostatniego dnia Festiwalu, który dedykowany jest najmłodszym.Wcześniej w ciągu dnia stacja zaprezentuje materiały przygotowane specjalnie przez dziennikarzy na tę edycję jak również materiały archiwalne z poprzednich Festiwali.Radiowy festiwalowy rozkład jazdy wygląda następująco:• 26.05 (godz. 21:00): Cinema Chorale (2019)• 27.05 (godz. 21:00): Cinematic Piano: Lion. Droga do domu - Hauschka & Dustin O`Halloran (2018)• 28.05 (godz. 21:00): Cinematic Piano: Jean-Michel Bernard (2017)• 29.05 (godz. 21:00): All Is Film Music: Gala Jubileuszowa 10. FMF (2017)• 30.05 (godz. 21:00): Międzynarodowa Gala Seriali (2015)• 31.05 (godz. 21:00): Gala Muzyki Filmowej: Animacje (2016)• 1.06 (godz. 19:00): Koncert Muzyki Filmowej dla dzieci przygotowany przez RMF Classic