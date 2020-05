Czerwcowe wieczory kinomana z TNT

Łukasz Szewczyk

• Czerwcowe poniedziałki na antenie TNT upłynie pod znakiem światowych produkcji filmowych.

Pogromcy duchów, którzy próbują wyzwolić Nowy Jork spod panowania niebezpiecznych, nadprzyrodzonych sił, waleczny przywódca, który doprowadza partyzanckie oddziały do niemal niemożliwych zwycięstw czy przypadek niedocenianego aktora, który zdobywa sławę odgrywając kobiecą rolę... To tylko przedsmak historii, jakie będzie można oglądać na TNT w każde poniedziałkowe wieczory.Venkman (Bill Murray), Stantz (Dan Aykroyd) i Spengler (Harold Ramis) to wyjątkowo zgrana ekipa! Bohaterowie postanawiają założyć własny interes pod nazwą(1 czerwca). Przyjaciele mają już za sobą niejeden sukces, jednak ich działalność nie zyskuje poparcia wśród urzędników organizacji środowiskowej. Wysiłki jednego z jej pracowników - Pecka (William Atherton) doprowadzają do tego, że bohaterowie lądują w areszcie. Tymczasem miasto zaczyna być nawiedzane przez starożytnego ducha - Gozera. Zjawa pojawia się w Nowym Jorku poprzez tajemniczy, międzywymiarowy kanał, który znajduje się w mieszkaniu Dany Barrett (Sigourney Weaver). Wkrótce całe miasto zostaje opanowane przez niebezpieczne duchy. Czy załoga Pogromców Duchów zostaje uwolniona, by uratować miasto przed niebezpieczeństwem?To, co do tej pory wydawało się niemożliwe, okazało się osiągalne pod przywództwem T.E. Lawrence'a. Jego historia w epicki sposób została sportretowana w produkcji(8 czerwca). Kiedy ten film w 1962 roku wchodził na kinowe ekrany, odniósł ogromny sukces, a chwilę potem zdobył aż siedem Oscarów. Zapierające dech zdjęcia oraz fascynujący krajobraz Bliskiego Wschodu, a także wzruszająca historia dostarczą widzom wyśmienitej rozrywki oraz pozwolą oderwać się od rzeczywistości.Rick Deckard (Harrison Ford) w przeszłości parał się bardzo futurystyczną profesją - był niezwykle skutecznym(15 czerwca). Do jego zadań należało eliminowanie replikantów - stworzeń powołanych do życia, by wypełniać najbardziej niebezpieczne kosmiczne misje. Bohater musi "wrócić do gry" i ponownie zacząć działać. Pomimo szeroko zakrojonej akcji eliminacyjnej na Ziemi ukrywają się wciąż cyborgi, które na dodatek uprowadziły wahadłowiec. Deckard próbuje ich schwytać, ale natrafia na niespotykane dotąd przeciwności - jednym ze zbiegów jest piękna Rachel, której wdziękom trudno się mu oprzeć. Pomiędzy tą dwójką zdaje się kiełkować uczucie - czy mimo to Rick zdoła zakończyć swoją misję?(22 czerwc) to podwójna rola dla Dustina Hoffmana, który wciela się w rolę niespełnionego, bezrobotnego aktora - Michaela Dorsey'a. Bohater z powodu swojego trudnego charakteru oraz pedantyzmu od dłuższego czasu nie dostaje żadnego angażu. Jego agent wpada jednak na rozwiązanie tej sytuacji. Namawia Dorsey'a by wziąć udział w przesłuchaniach w przebraniu kobiety. Dzięki temu udaje mu się zdobyć jedną z głównych ról w popularnym serialu obyczajowym. Grana przez niego postać zdobywa wśród widzów uznanie. Aktor pod pseudonimem Dorothy Michaels zyskuje upragnioną sławę. Sukces może jednak nie trwać długo - bohater zakochuje się bowiem w koleżance z planu i staje przed dylematem dotyczącym ujawnienia swojej prawdziwej tożsamości. Film to dziś klasyka komediowego gatunku, która nieustannie rozśmiesza do łez.Ostatnią z czerwcowych propozycji dla kinomaniaków jest kultowy(29 czerwca). Tytułowy bohater grany przez Sylvestra Stallone jest prostolinijnym i kiepsko sytuowanym pięściarzem z Filadelfii, który zarabia ściąganiem długów dla lokalnego gangstera - Gazzo. Rocky ma też spory sportowy talent, ale nikt nie wierzy, że kiedykolwiek czeka go bokserska kariera. Chłopak wiedzie więc spokojne i skromne życie. Zakochuje się też w introwertycznej siostrze swojego najlepszego przyjaciela. Los ma jednak dla niego niespodziankę. Rywal aktualnego mistrza świata wagi ciężkiej zostaje niespodziewanie kontuzjowany, a Rocky zostaje jego zastępcą. Czy uda mu się wygrać tę niezwykle trudną walkę?