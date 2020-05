Przygody i magia. Serial "Bibliotekarze" w Kino TV

Łukasz Szewczyk

• Tajemnicze artefakty, niebezpieczeństwo, magia i niezwykli bohaterowie

• "Bibliotekarze" to historia o grupie naukowców i miłośników przygód, którzy stają do walki z nadprzyrodzonymi siłami, by chronić zapomniane skarby

"Bibliotekarze" to amerykański serial przygodowy dla całej rodziny. Fabuła przedstawia losy starożytnej organizacji ukrytej w podziemiach Biblioteki Metropolitan w Nowym Jorku. Celem stowarzyszenia jest ochrona cennych przedmiotów, by nie dostały się one w niepowołane ręce Bractwa Węży. Pośród skarbów zgromadzonych w bibliotece znajdują się: Arka Przymierza, Włócznia Przeznaczenia, Kielich Judasza i Excalibur.W główną rolę, Flynna Carsena, wciela się Noah Wyle. To na jego barkach spoczywa obowiązek skompletowania zespołu bibliotekarzy, którzy staną w szranki z ciemnymi mocami i zawalczą o nowe, magiczne przedmioty do kolekcji. Świat Flynna jest pełen przygód i tajemnic, a on sam jest postacią, którą można przyrównać do Indiany Jonesa. Flynn wraz ze swoją nową współpracowniczką, liderką jednostki antyterrorystycznej NATO, Eve Baird (Rebecca Romijn) szukają kolejnych pomocników. W ich szeregi wstępuje Cassandra Cillian (Lindy Booth), u której zagrażający życiu guz mózgu wykształcił dar synestezji - łączenia ze sobą właściwości różnych zmysłów. Numery jawią się jej jako kolory, wiedza naukowa w nutach, a liczby mają dla niej określony zapach. Cassandra wykazuje także szczególne talenty w dziedzinie matematyki. Kolejną zwerbowaną osobą jest Jacob Stone (Christian Kane) z Oklahomy, który ukrywając przed światem swój geniusz w dziedzinie sztuki, architektury i historii, próbuje połączyć pracę w ropociągu oraz bycie kowbojem. Ostatnim wybrańcem zostaje Ezekiel Jones (John Kim) - światowej klasy złodziej. Jego umiejętności przydają się bibliotekarzom szczególnie wtedy, gdy trzeba dostać się na pilnie strzeżony teren. Bohaterowie podróżują w czasie i do innych wymiarów, wspólnie stawiając czoło niebezpieczeństwu."Bibliotekarze" to serial wyprodukowany przez Electric Entertainment. Produkcja powstała na podstawie filmów z serii "Bibliotekarz" autorstwa Davida Titchera. Twórcą serialu jest John Rogers. Producentami wykonawczymi projektu, oprócz jego twórcy, są Dean Devlin, Mark Roskin, oraz Noah Wyle. W rolach głównych występują: Noah Wyle ("Wrogie Niebo", "Ostry dyżur"), Rebecca Romijn ("X-Men"), Christian Kane ("Uczciwy przekręt"), Lindy Booth ("Świt żywych trupów"), John Kim ("Pacyfik") oraz John Larroquette ("Night Court", "Oszustwo").