Forum Media2 kończy 14 lat

Karol Przygoda

Co prawda czternaste urodziny, to żaden okrągły jubileusz, jednak dla Forum Media2 i jego użytkowników to powód do świętowania. Wydawać się może, że media społecznościowe wygryzły archaiczne poniekąd grupy dyskusyjne. Otóż nie. Trzymamy się świetnie :)

Forum Media2.pl w 2007 roku

Forum Media2 2020 - strona główna

mChat na Forum Media2

Mam poczucie, że to było całkiem niedawno, a jednak minęło już prawie półtorej dekady. Dokładnie 25 maja 2006 roku informowaliśmy Was o uruchomieniu Forum Media2 - miejsca przyjaznego czytelnikom, za którego treści odpowiedzialni są wyłącznie użytkownicy. Warto dodać, że forum powstało dzień przed wspomnianą publikacją, dogrywane były wszystkie szczegóły techniczne.Historia Forum Media2 jest naprawdę niesamowita. Powstało na zgliszczach innych projektów, które z różnych losowych przyczyn były kasowane, zmieniane, zapomniane. Jest to temat na całkiem osobny tekst, jednak ciekawscy mogą poczytać o tym tutaj . Dziś już mało kto o tym pamięta, bo na przestrzeni lat zmieniało się wiele - użytkownicy przychodzili, odchodzili, część jest z nami od początku, część od kilku lat, a jeszcze inni od paru miesięcy. A tu ktoś z mediów do nas zajrzał, ktoś się powołał, a i zdarzało się, że na forum pojawił się jakiś 'exclusive news', który za kilka godzin wałkował pewien wirtualny portal udając, że cynk spadł z kosmosu. Spoko, wiemy swoje ;)Każdy rok podnosi poprzeczkę merytorycznej dyskusji, staliśmy się forum nie tylko "ogólnomedialnym", bo zainteresowanie użytkowników przekierowało się na konkretne audycje telewizyjne, jednak dalej nie zapominamy o internecie, radiu czy prasie :) Jeśli chcesz obejrzeć jakiś ciekawy program w telewizji, poczytaj wpierw o nim na Forum Media2 - oczywiście zdanie naszych użytkowników nie jest jedynym słusznym, jednak kto przed obejrzeniem filmu nie sprawdza jego ocen na Filmwebie? No i właśnie. Poczytaj, potem może zobacz program [o ile Cię zainteresuje], a ostatecznie sam(a) wydaj werdykt na forum. Cała zasada :)Ale co najważniejsze i co uwielbiam. Zgrana ekipa. Wielu z nas zagląda tu codziennie, niektórzy po kilka razy. Nie bez powodu uruchomiliśmy czat na stronie głównej - pozwala na swobodną, często nawet wesołą dyskusję. To taki nasz własny wewnętrzny Twitter, w którym luźno wymieniamy się opiniami, linkami, ciekawostkami, co sprawia, że atmosfera na Forum Media2 jest weselsza, dynamiczniejsza i - co istotne - dalej merytoryczna ;)Jakby ktoś nie wiedział o czym gadam... zapraszam na Forum Czego sobie życzyć na kolejne lata? Wytrwałości, niezmienności i jakości. Tak uważam. A co uważają Ci, o których rozmawiamy na Forum? Zobaczcie sami. Ja jako Administrator Forum serdecznie Dziękuję!