Nowy film reporterów "Superwizjera". "Brudna strefa. Koronawirus w Polsce" w Playerze i TVN

Łukasz Szewczyk

• Premiera nowego filmu dokumentalnego reporterów "Superwizjera"

• "Brudna strefa. Koronawirus w Polsce" ukazuje kulisy pracy tych, którzy każdego dnia narażają swoje życie i zdrowie, niosąc pomoc innym w czasie pandemii

Autorzy "Superwizjera" najpopularniejszego programu reporterskiego w Polsce zapraszają na nowy film - reportaż "Brudna strefa. Koronawirus w Polsce". Kamery dziennikarzy zajrzały do karetek, na odziały szpitalne, czyli tam, gdzie każdego dnia toczy się walka o życie i zdrowie tysięcy ludzi.Jak polska służba zdrowia, czyli system, który już wcześniej nie funkcjonował sprawnie, radzi sobie z pandemią? Co myślą i czują ci, dla których strach, złość, stres i kontakt z COVID19 to codzienność? To pytania, na które postarają się odpowiedzieć twórcy materiału. Dodatkowo pojawi się też głos specjalistów i naukowców, którzy opiszą, jak radzimy sobie z pandemią jako społeczeństwo.- mówi Jarosław Jabrzyk, współautor i producent filmu.Premiera reportażu "Brudna strefa. Koronawirus w Polsce" w środę 27 maja o godzinie 22.00 na platformie Player.pl. Z kolei 7 dni później (3 czerwca o godzinie 21.00) materiał pokaże stacja TVN.