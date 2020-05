Cartoon Network podejmuje wyzwanie i nagrywa swoją rapową szesnastkę (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Bohaterowie Cartoon Network lubią pomagać innym

• Uwielbiający nowe wyzwania Gumball przedstawił światu nagranie "Gumball x #hot16challenge2".

W popularną i działającą na rzecz walki ze skutkami pandemii akcję #hot16challenge2 włączają się nie tylko raperzy i znane osobistości ze świata kultury. Kreskówkowe postaci też podjęły to wyzwanie! Cartoon Network Squad z Gumballem na czele pokazuje swoje wsparcie dla inicjatywy i... łapie za majka! Bohater udowadnia, że ma nie tylko smykałkę do wpadania w zabawne tarapaty, ale również do składania rymów.- rapuje uwielbiana przez najmłodszych postać w odpowiedzi na nominację Patrici Kazadi. Za sprawą publikacji tego nagrania stacja włączyła się oficjalnie w akcję charytatywną "Beef z koronawirusem #hot16challenge" organizowaną przez Solara wraz z Fundacją Siepomaga.pl i dołożyła swoją cegiełkę do zbiórki.W ciągu ostatnich miesięcy Cartoon Network wielokrotnie inicjował działania mające na celu wsparcie rodziców i dzieci w czasie pandemii. W maju wystartowała akcja #CNTogether - stacja wprowadziła do emisji nowe rozrywkowo-edukacyjne treści, a także udostępniła darmowe materiały i pomysły na pobudzające kreatywność i domowe aktywności. Natomiast w spocie "Zdrowo żyj, ręce myj" ulubieni bohaterowie przekonywali, że dobre nawyki są proste i przyjemne - za pomocą piosenki pokazali w jaki sposób codziennie można chronić siebie i innych przed zarazkami.