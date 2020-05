Superliga Cup. Gwiazdy tenisa stołowego w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (31 maja 2020 roku) w siedzibie TVP Sport rozpocznie się turniej tenisa stołowego LOTTO Superliga Cup.

• W zawodach udział wezmą m.in. Wang Zeng Yi, Marek Badowski czy Natalia Bajor.

Czołowi tenisiści stołowi LOTTO Superligi, uzdolniona młodzież i finalistki ostatnich Indywidualnych Mistrz Polski w grze pojedynczej w Białymstoku wezmą udział w turnieju LOTTO Superliga Cup. W zawodach wystartuje ośmiu tenisistów stołowych i dwie tenisistki stołowe. Ponadto kibice zobaczą pojedynek pokazowy pomiędzy Lucjanem Błaszczykiem i Norbertem Stolickim.Na liście uczestników LOTTO Superliga Cup nie zabrakło gwiazd. W siedzibie TVP Sport zaprezentują się były Mistrz Europy w grze podwójnej - Wang Zeng Yi, finalista Polish Open z ubiegłego roku - Marek Badowski i aktualny Mistrz Europy juniorów w grze mieszanej - Samuel Kulczycki. Ponadto w zawodach zagrają także Tomasz Lewandowski, Maciej Kubik, Daniel Górak oraz zagraniczni zawodnicy występujący w LOTTO Superlidze - Han Qiyao i Pavel Sirucek. W jedynym pojedynku kobiet w LOTTO Superliga Cup zmierzą się Natalia Bajor i Paulina Krzysiek, które kilkanaście tygodni temu rywalizowały ze sobą w finale IMP w Białymstoku.LOTTO Superliga Cup będzie przebiegał według zasad, które na co dzień stosowane są w międzynarodowych zawodach T2 Diamond. W turnieju pojedynki będą rozgrywane na czas, a każdy mecz będzie trwał 12 minut (w co wliczona jest minutowa rozgrzewka przed meczem oraz minutowa przerwa w połowie spotkania). Czas podczas spotkań będzie odliczany przez zegar widoczny dla zawodników, sędziego oraz widzów przed telewizorami. Spotkania będą toczyć się dokładnie do końca ustalonego czasu. Wygrywa zawodnik, który po zakończeniu ostatniej akcji będzie miał na koncie więcej punktów.- mówi Dariusz Szumacher, Prezes PZTS.Turniej LOTTO Superliga Cup wśród mężczyzn będzie składał się z czterech ćwierćfinałów (losowanie drabinki turniejowej w sobotę 30. maja), dwóch półfinałów i pojedynku finałowego. W gronie kobiet odbędzie się tylko mecz finałowy.