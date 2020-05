Pierwsze decyzje nowego szefa radiowej Trójki. Wraca lista przebojów, zmiany w publicystyce

Łukasz Szewczyk

• Nowy szef radiowej Trójki spotkał się z dziennikarzami stacji

• Na antenę wracają m.in. "Lista przebojów Trójki" i "Zapraszamy do Trójki"

• Zmiany w programach informacyjnych

W poniedziałek nowym szefem radiowej Trójki został Kuba Strzyczkowski , który ze stacją związany jest od 1990 roku. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Kowalczewskiego, który anteną kierował od listopada 2019 roku, a ostatnio zasłyną cenzurowaniem wyników "Listy Przebojów Trójki".Dzisiaj nowy szef anteny spotkał się z pracownikami stacji. Są już pierwsze decyzje. Jak podaje Gazeta Wyborcza, w najbliższy piątek (29 maja) na antenę wraca. Program poprowadzi Piotr Baron. Trwają rozmowy, by do stacji powrócił twórca audycji - Marek Niedźwiecki.W czwartek na antenę wraca. Nowemu redaktorowi naczelnemu Trójki udało się namówić do powrotu pierwsze osoby. Audycję znowu poprowadzą Marcin Łukawski, Krystian Hanke czy Patrycjusz Wyżga.Strzyczkowski zapowiedział także. Serwisy informacyjne mają ponownie powstawać w siedzibie Trójki, a nie w centrali, czyli Informacyjnej Agencji Radiowej. Dodatkowo programy publicystyczne mają ponownie prowadzić dziennikarze stacji, a nie jak obecnie głównie publicyści z mediów wspierających obecną władze. Oni nadal będą pojawiali się na antenie ale w charakterze gości. I najważniejsze, wśród gości pojawiać się będą także komentatorzy z mediów krytykujących obóz władzy.Planowana jest także. W piątek (29 maja) Kuba Strzyczkowski, nowy szef radiowej Trójki, przed dwie godziny (od 12 do 14) będzie odpowiadał na pytania Michała Olszańskiego oraz słuchaczy.