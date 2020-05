"Terminator: Mroczne przeznaczenie", "Mayday", "Playmobil: Film", "Królowa kier" - czerwiec w Canal+ Premium

Łukasz Szewczyk

• Premiery czerwca w Canal+ Premium

• Wśród filmowych premier m.in. "Mayday", "Terminator: Mroczne przeznaczenie", "I tak cię kocham", "Playmobil: Film", "Grzeszni chłopcy", "Królowa kier"

• Nowe seriale i koncerty

Filmowe premiery Canal+ Premium rozpocznie thriller szpiegowski(5 czerwca), który swoją charyzmą uświetnia obsadzony w roli głównej Ben Kingsley jako tajny agent na usługach Izraela. Następnie(6 czerwca), czyli Theo James i Emily Ratajkowski w rolach kryminalistów, którzy przygotowują wielki skok. Czy wilki mogą żyć w zgodzie z owcami? Odpowiedź na to odwieczne pytanie będzie można znaleźć w mądrym i zabawnym filmie animowanym(7 czerwca)Izrael i Stany Zjednoczone łączą siły, aby uratować pilota przetrzymywanego na terenie Syrii. Wśród premier kontynuacja głośnego filmu "Jarhead", czyli(12 czerwca). Bigamia to nie bułka z masłem - to ciężka praca, która wymaga zręczności i konsekwencji. Będzie się można o tym przekonać w polskiej komedii cwaniacko-małżeńska(13 czerwca) z Piotrem Adamczykiem w roli głównej. Z kolei(14 czerwca) to komedia o trudnej relacji pakistańskiego standupera i amerykańskiej studentki.Uciekająca panna młoda, w przerażeniu podwijająca obryzganą krwią sukienkę -(19 czerwca) to wyborna zabawa w kino grozy. W czerwcu Canal+ Premium ożywi świat zabawek filmie animowanym.(20 czerwca). Z kolei w(20 czerwca) gdzieś w Szwecji, pośród zalanych słońcem i buchających zielenią krajobrazów, grupa Amerykanów śni koszmar na jawie. W repertuarze także porno, ecstasy i erotyczne zabawki, czyli komedia(21 czerwca) o grzecznych chłopcach, którzy zabłąkali się do świata dorosłych.Czy bestia może stać się człowiekiem?(26 czerwca) to dramat z Matthiasem Schoenaertsem w roli mężczyzny odsiadującego wyrok za brutalną napaść. Widzów czeka także festiwal destrukcji w najnowszej odsłonie widowiskowego cyklu science fiction(27 czerwca). Z kolei(28 czerwca) to dramat o kobiecie w średnim wieku, która uwodzi młodego pasierba.Od 4 czerwca Canal+ Premium rozpocznie emisję serialu kryminalnego. Blond włosy i chłodna charyzma. Katherine Harlow, znana też jako Doris Quinn, piękność wyjętą z klasycznego kina noir, próbuje pomścić krzywdy wyrządzone jej przez brata i jego motocyklowy gang. Wśród serialowych premier mroczna produkcja o naturze zła oraz strachu -(od 8 czerwca w Canal+ Seriale) Kilka osób łączy siły, by pozbyć się lokalnej zakały i w ten sposób otwiera wrota piekła.Muzycznym wydarzeniem będzie(7 czerwca). Księżniczka popu wystąpi razem z kobiecą orkiestrą. Jest to nagranie koncertu z 2018 roku, w trakcie którego artystka zaśpiewała zarówno utwory z albumu "Sweetener", jak i największe hity z poprzednich etapów swojej kariery. Stacja przygotowała także(21 czerwca).Poniedziałkowe pasmo dokumentalne Canal+ Premium w czerwcu upłynie pod hasłem "Ludzie sztuki". W ramach cyklu stacja pokaże takie filmy jak: "Jean Paul Gaultier. Szyk i krzyk" (1 czerwca), "ABBA Forever. Zwycięzca bierze wszystko" (8 czerwca), "Matangi/Maya/M.I.A. (15 czerwca), "PJ Harvey. A Dog Called Money" (22 czerwca) oraz "Ustrzelić mafię" (29 czerwca).