Ceneo.pl wprowadza zmiany w Pakiecie Wsparcia dla sprzedających w sieci

Łukasz Szewczyk

Pakiet Wsparcia Ceneo.pl został uruchomiony w połowie kwietnia, jako odpowiedź na negatywne skutki pandemii koronawirusa w polskim handlu. Głównym celem było wsparcie sprzedawców, którzy z powodu pandemii musieli ratować swoje firmy i miejsca pracy. Zgodnie z założeniem wśród firm, które skorzystały z pakietu pomocowego, były sklepy, które przez koronawirusa zdecydowały się zadebiutować ze swoją ofertą internecie. Drugą grupą odbiorców okazali się sprzedawcy, którzy już byli aktywni w sieci. Dzięki Pakietowi Wsparcia mogli zwiększyć promocję swoje oferty i tym samym zwiększyć sprzedaż w swoich sklepach.- podkreśla Marcin Łachajczyk General Manager Ceneo.pl.Od czerwca zakres Pakietu Wsparcia Ceneo.pl ulega nieznacznej zmianie. Serwis przywraca prowizje w usłudze KUP TERAZ do dotychczasowego poziomu. Sprzedawcy w ramach pakietu nadal mogą skorzystać na preferencyjnych warunkach z pozostałych narzędzi czyli: pakietu analitycznego, bezpłatnego zwiększenia o 25% zasięgu kampanii reklamowej w displayu, przycisku zadzwoń już czy usługi teksty promocyjnej przy ofercie. Będą one aktywne do odwołania.- wyjaśnia Radosław Tyszko dyrektor sprzedaży Ceneo.pl.W kwietniu liczba nowych sklepów internetowych w serwisie Ceneo.pl zwiększyła się o 23% w porównaniu do ubiegłego roku. Serwis odnotował blisko 81 milionów wizyt użytkowników.