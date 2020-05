"Kochany bajzel" w czerwcu na antenie FOX Comedy

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial w "Kochany Bajzel" w komiczny sposób ukazuje realia życia na farmie

Gdy para, która całe życie mieszkała w mieście, decyduje się przeprowadzić na wieś, możemy być pewni, że komiczne sytuacje pojawią się na każdym kroku. Szczególnie gdy jedno z nich panicznie boi się krów. "Kochany bajzel" to historia Rio i Mike'a, świeżo upieczonego małżeństwa z Nowego Jorku. Nieoczekiwanie Mike dostaje w spadku farmę w Nebrasce, co przewraca życie młodej pary do góry nogami. Małżeństwo decyduje się rzucić wszystko i przeprowadzić na farmę, mimo że żadne z nich nigdy nie mieszkało poza miastem. Ich wyobrażenia o spokojnym życiu na uboczu nie mają jednak nic wspólnego z realiami czekającymi na farmie. Bardzo szybko para przekonuje się, że decyzja o przeprowadzce zmieni ich życie w jeden wielki bałagan. Mimo przeciwności, decydują się jednak osiedlić na farmie i z bardzo zaniedbanego gospodarstwa stworzyć nowy dom.Lake Bell, która wciela się w Rio, opowiedziała, dlaczego niektórzy mieszkańcy miast, tacy jak bohaterowie serialu, decydują się na porzucenie dotychczasowego stylu życia: -W serialu występują: Lake Bell (Rio), Dax Shepard (Mike), Pam Grier (Constance), Ed Begley Jr. (Rudy), JT Neal (Jacob), David Koechner (Beau Bowman) oraz Lennon Parham (Kay Bowman).