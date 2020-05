Finałowy sezon "Homeland" w czerwcu na antenie FOX

Łukasz Szewczyk

• Ostatni sezon "Homeland" w FOX

• Co wydarzy się w ostatnim sezonie i jakie przeciwności losu czekają Carrie?

Pięciokrotnie nagrodzony Złotymi Globami oraz ośmiokrotny zdobywca Emmy serial "Homeland" dobiega końca. W finałowym sezonie nie zabraknie napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Szwankująca pamięć Carrie (Claire Danes) jest głównym zmartwieniem Saula Berensona (Mandy Patinkin), który pracuje obecnie jako doradca prezydenta Ralpha Warnera (Beau Bridges) do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Problemy z pamięcią Carrie stają się podstawą nieufności CIA, szczególnie po tym jak ta oblewa test na wykrywaczu kłamstw. Tymczasem nowa administracja prezydenta zamierza zakończyć "wieczną wojnę" w Afganistanie. Saul ma za zadanie zaangażować Talibów w negocjacje pokojowe i prosi Carrie o pomoc, wiedząc, że tylko ona może podołać tej misji. Zamieszana w polityczne rozgrywki Carrie musi zmierzyć się nie tylko z realiami wojny, ale również ze swoją chorobą.O trudach wcielania się w postać z zaburzeniem dwubiegunowym w jednym z wywiadów opowiada Claire Danes, odtwórczyni roli Carrie: -Mimo zmagań z zaburzeniem osobowości Carrie kontynuuje swoją przygodę i zostaje wysłana do Kabulu. Po powrocie do Afganistanu Carrie wyrusza na swoją ostatnią misję, w której towarzyszy jej agentka CIA Jenna Bragg (Andrea Deck), niesamowicie przypominająca z charakteru Carrie z pierwszego sezonu. Skomplikowane relacje między głównymi bohaterami, różnice kulturowe, religijne i językowe oraz kontrowersyjna polityka Stanów Zjednoczonych to tematy poruszane w tym uwielbianym przez miliony widzów na świecie serialu.W ósmym sezonie "Homeland" występują Claire Danes (Carrie Mathison), Mandy Patinkin (Saul Berenson), Linus Roache (David Wellington), Nimrat Kaur (Nasneem Qureshi / Tasneem Qureshi), Andrea Deck (Jenna Bragg), Maury Sterling (Max Piotrowski), Cliff Chamberlain (Mike Dunne), Mohammad Bakri (Abdul Qadir G'ulom), oraz Beau Bridges (Ralph Warner).Emisja po dwa odcinki.