Największa impreza radiowa w RMF Maxxx. Siedem krajów, pięć godzin grania DJów

Łukasz Szewczyk

• RMF Maxxx w pierwszym w historii #RadioRave

• Pięciogodzinny program siedmiu stacji radiowych w siedmiu krajach europejskich jednocześnie

Grupa Bauer Media zapowiada kolejny krok w swojej strategii wdrażania radia cyfrowego i programowania wydarzeń, dzięki #RadioRave, audycji radiowej, która będzie emitowana we wszystkich 7 krajach, w których działają radiostacje Grupy.Wykorzystując pozycję największego komercyjnego nadawcy radiowego w Europie,Bauer Media połączy 7 swoich stacji i stacji partnerskich w Wielkiej Brytanii (Kiss FM), Polsce (RMF Maxxx), Danii (The Voice), Szwecji (NRJ), Norwegii (Kiss ), Finlandii (Kiss) i Słowacji (Radio Expres), aby zorganizować jedną z największych imprez house w Europie, grając 5 godzin muzyki.- mówi Paul Keenan, prezydent Bauer Media AudioW programie znajdą się najbardziej znani DJ-e na świecie, w tym Martin Garrix, David Guetta, Robin Schulz, R3HAB, Matoma i Alan Walker. Dzięki możliwościom sponsorowania czy promocji poprzez prowadzone przez redakcje kampanie w mediach społecznościowych, transmisja zaoferuje markom wyjątkową okazję dotarcia do wysoko cenionej grupy wiekowej 15-34. Kampanie te będą w stanie generować rozpoznawalność marek zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, co jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ zmieniły się zachowania konsumentów.