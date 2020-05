"Ameryka Express" TVN wiosną traci prawie pół miliona widzów

Łukasz Szewczyk

• Duży spadek oglądalności drugiej edycji "Ameryka Express"

• Program oglądało średnio prawie 1,1 mln widzów

• Program wygrały Karolina Pisarek i Marta Gajewska-Komorowska

Wiosna 2020 Grupa 4+ Grupa 16-49 Grupa 16-59 Lp. Kanał TV AMR SHR% AMR SHR% AMR SHR% 1. TVP2 1 214 472 9,77% 334 604 6,96% 535 044 7,64% 2. TVN - "Ameryka Express 2" 1 082 048 8,70% 637 147 13,25% 785 415 11,21% 3. TVP1 915 668 7,37% 352 064 7,32% 498 530 7,12% 4. Polsat 614 215 4,94% 300 539 6,25% 404 452 5,77% NAM: Oglądalność "Ameryka Express" (TVN) - wiosna 2020

Telewizja TVN zakończyła emisję drugiej edycji reality-show z udziałem gwiazd - "Ameryka Express". Program wygrały Karolina Pisarek i Marta Gajewska-Komorowska, które w finałowym odcinkami rywalizowały z braćmi Collins.Wiosną 2020 roku reality-show "Ameryka Express" na antenie telewizji TVN oglądało średnio ponad 1,082 mln widzów co dało stacji udziały na poziomie prawie 8,70 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl.W porównaniu do poprzedniej edycji programu "Azja Express", (jesień 2018) program notuje spadek o 450 tys. widzów. Największą popularnością cieszyły się odcinki z 27 maja (1,228 mln widzów), 13 maja (1,171 mln widzów) oraz 1 kwietnia (1,164 mln widzów).Przychody z reklam wzrosły do ponad 28,283 mln zł.