Michał Kołodziejczyk szefem redakcji sportowej Canal+

• Personalne zmiany w Canal+

• Michał Kołodziejczyk nowym dyrektorem redakcji sportowej Canal+

Michał Kołodziejczyk / Fot. Canal+

W poniedziałek (1 czerwca 2020 roku) Michał Kołodziejczyk dołączy do Canal+ w Polsce i obejmie stanowisko dyrektora redakcji sportowej Canal+. To nowo utworzone stanowisko w strukturach firmy. Do jego zdań będzie należało m.in. zarządzanie pracą redakcji sportowej oraz rozwijanie nowych formatów redakcyjnych - zarówno na platformie satelitarnej, jak i platformie internetowej Canal+.- Edyta Sadowska, prezes zarządu i dyrektor generalna CANAL+ w PolsceZakupem treści sportowych i produkcją sportową będzie zajmował się nadal Michał Jarocki na stanowisku dyrektora zakupów i produkcji sportowej Canal+. Michał Kołodziejczyk i Michał Jarocki będą raportować bezpośrednio do Małgorzaty Seck, wiceprezes ds. programowych Canal+.Michał Kołodziejczyk jest dziennikarzem z ponad dwudziestoletnim stażem. Przez ostatnie pięć lat był redaktorem naczelnym WP SportoweFakty (Wirtualna Polska), wyprowadzając serwis na pozycję lidera segmentu sportowego. Wcześniej przez wiele lat pracował jako dziennikarz sportowy w "Rzeczpospolitej" i "Przeglądzie Sportowym". Współpracował również z wieloma stacjami telewizyjnymi. Jako korespondent prasowy obsługiwał mistrzostwa świata w piłce nożnej (2006, 2010, 2014 i 2018), mistrzostwa Europy w piłce nożnej (2008, 2012 i 2016) oraz igrzyska olimpijskie w Londynie (2012), a także wiele innych wielkich imprez sportowych.Kołodziejczyk jest laureatem nagrody Press im. Bohdana Tomaszewskiego w 2019 roku. W 2017 roku został wyróżniony w konkursie o Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego za cykl wywiadów z polskimi sportowcami, a rok później otrzymał honorowe wyróżnienie za publikację o tematyce sportowej w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.