"Uwaga!" TVN przypomni aferę w sopockiej Zatoce Sztuki

• Dziennikarze "Uwagi!" wrócą do sprawy sprzed lat, którą ostatnio żyje cała Polska.

• W 2015 roku Tomasz Patora rozpoczął reporterskie śledztwo dotyczące seksualnego napastowania młodych dziewcząt w Trójmieście

Afera "Łowcy nastolatek" to jedna z najważniejszych spraw, nad jakimi pracowali dziennikarze "Uwagi!". Tomasz Patora jako pierwszy w Polsce zainteresował się tematem, gdy matka 14-letniej dziewczynki poprosiła redakcję o pomoc w sprawie wyjaśnienia przyczyn samobójstwa swojej córki. Reportaże Tomasza Patory doprowadziły do aresztowania i postawienia przed sądem Krystiana W., pseudonim "Krystek", który jest oskarżony o wykorzystanie seksualne młodych dziewcząt. Materiały "Uwagi!" pokazały też powiązania Krystiana W. z modnymi trójmiejskimi lokalami, w tym popularnej Zatoki Sztuki.- mówi Tomasz Patora, autor reportaży.Skala działalności "Krystka" była ogromna, zeznania ofiar i świadków są wstrząsające. I choć Minister Sprawiedliwości właśnie powołał do zbadania tej sprawy specjalną komisję, to właśnie "Uwaga!" jako pierwsza wpadła na jej trop i zajmuje się nią już od 2015 r.Specjalne wydanie "Uwagi!" i reportaż Tomasza Patory już w czwartek (28 maja 2020 roku) o godzinie. 19:55 na antenie TVN.